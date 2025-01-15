黑神话悟空贺岁短片好多细节 黑神话BlackMyth品牌正式推出

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:今日，国内知名游戏开发公司游戏科学正式揭晓了其全新衍生品品牌——“黑神话BLACKMYTH”。据官方介绍，该品牌由游戏科学100%自主出品，并全程负责设计与监督生产，是游戏科学的唯一官方品牌。

首批“黑神话BLACKMYTH”衍生品已在天猫、京东的黑神话官方旗舰店以及名创优品部分线下合作店铺上架，供消费者选购。这些产品涵盖了服装、饰品、包包、玩具等多个品类，旨在满足玩家对于高品质实体产品的需求。

为了更好地运营这一品牌，游戏科学正在组建一支专业的团队，专门负责“黑神话BLACKMYTH”的设计、生产与运营工作。这一举措旨在确保衍生品品牌的发展不会干扰到原本的游戏研发团队，使其能够专注于游戏开发。

谈及推出“黑神话BLACKMYTH”品牌的初衷，官方表示，在游戏开发最为紧张的阶段，他们每季度都会制作一些内部礼品，包括服装、饰品、包包、玩具等，以此作为对团队成员的激励。这些礼品不仅深受团队成员喜爱，也激发了他们将这些设计分享给更多玩家的想法。现在，随着时机的成熟，他们决定将这一想法付诸实践，将“黑神话BLACKMYTH”衍生品品牌推向市场。

此次“黑神话BLACKMYTH”品牌的推出，不仅为玩家提供了更多与游戏相关的实体产品选择，也展现了游戏科学在游戏衍生品领域的布局与决心。未来，随着更多衍生品的推出，相信“黑神话BLACKMYTH”品牌将成为连接玩家与游戏科学的重要桥梁。

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