段永平公开表示购买腾讯与茅台，回应市场调整与回购战略

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:2024年1月9日，知名投资人段永平在其雪球账号“大道无形我有型”上公开表示:“今天买了腾讯，也买了茅台。”这一投资决策迅速引发市场关注，段永平作为投资界传奇人物，再次证明了他对腾讯和茅台的深厚信任。

此前，段永平凭借投资网易一战成名，随后重仓苹果、茅台和腾讯等大牌股，并持续持有至今。此外，段永平还在企业界有所建树，曾创立“小霸王”和“步步高”两个知名品牌，并为ViVo、OPPO及极兔等手机和快递品牌的创立提供了关键支持。

段永平此举恰逢腾讯控股（0700.HK）股价在近期企稳反弹。1月9日收盘，腾讯股价上涨1.14%，报373.4港元。此前，腾讯股价在2025年开盘后的前五个交易日出现了较大调整，累计跌幅达11.46%。然而，腾讯通过持续回购股份，稳定股价并增强股东回报。1月9日，腾讯宣布回购股份401万股，回购金额为15.01亿港元。自今年年初以来，腾讯已进行6次回购，总额达到1707万股。

与腾讯类似，贵州茅台（600519.SH）也在同日发布了回购公告。茅台宣布计划以集中竞价交易方式回购不超过60亿元的公司股份，并将回购股份用于注销，以减少注册资本。这是贵州茅台上市以来首次实施注销式回购。1月2日，贵州茅台已通过回购耗资近3亿元，成功回购20.09万股股份。

段永平还曾在1月5日回到母校浙江大学时表示，“腾讯和茅台是好公司，尽管经济环境不佳，但这些公司仍在保持稳健增长。”他认为，即使茅台股价出现波动，其公司状况依然良好，酒品的稀缺性和需求保证了其市场价值

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