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华为 Pura 80 数字版今日开售 起售价 4699 元

2025-07-30 09:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:今日，华为旗下新款直屏旗舰手机Pura80正式开启首销，起售价为4699元。消费者通过华为商城App参与国家补贴活动后，到手价可低至4199元起。

作为华为Pura系列中定价最为亲民的机型，Pura80承担着推动鸿蒙OS5系统装机量增长的重要使命。该机出厂预装鸿蒙OS5.1操作系统，并搭载了麒麟9010S芯片，采用直角金属边框搭配6.6英寸OLED小直屏设计，屏幕覆盖第二代昆仑玻璃，具备更强的耐摔和抗刮性能。

华为Pura80

屏幕参数方面，Pura80的分辨率为2760*1256，支持1-120Hz自适应刷新率、1440Hz高频调光以及2800尼特峰值亮度。影像系统上，该机后置四摄模组，包括5000万像素超聚光主摄（F1.4-F4.0光圈，OIS光学防抖）、1200万像素潜望式长焦镜头(F3.4光圈，OIS光学防抖)、1300万像素超广角镜头(F2.2光圈)以及150万多光谱通道红枫原色摄像头。

续航与充电方面，Pura80内置5600mAh大容量电池，支持66W有线快充和50W无线快充。此外，该机还配备了蓝牙5.2、卫星通信、星闪等实用功能，进一步提升了用户体验。

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