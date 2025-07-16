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荣耀X70发布：1399元起 搭载8300mAh电池

2025-07-16 08:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:荣耀正式推出荣耀X70手机，该机凭借一系列亮眼配置和亲民价格，迅速吸引了市场的广泛关注。

荣耀X70提供了多个版本供消费者选择，其中8GB+128GB版本定价1399元，8GB+256GB版本定价1599元，12GB+256GB版本定价1799元，而顶配的12GB+512GB版本则定价1999元。

在享受国家补贴后，各版本到手价分别降至1189.15元、1359.15元、1529.15元和1699.15元。此外，荣耀X70还提供了朱砂红、竹韵青、月影白和幻夜黑等多种配色，满足不同用户的个性化需求，并将于7月18日正式发售。

8300mAh史上最大电量！荣耀X70 发布： 1399 元起

在核心配置上，荣耀X70搭载了一块6.78英寸的1.5K荣耀绿洲护眼屏，支持120Hz高刷新率，为用户带来流畅的视觉体验。处理器方面，该机选用了高通骁龙6Gen4，性能表现不俗。拍照方面，荣耀X70前置800万像素摄像头，后置则配备了一颗5000万像素的主摄，满足用户日常拍照需求。

续航方面，荣耀X70堪称行业翘楚。该机内置了高达8300mAh的第三代青海湖电池，硅含量突破10%，领先同档位产品。经实测，荣耀X70在综合场景下亮屏时长可达18小时，续航能力位居行业第一。在单场景续航测试中，该机可以连续播放短视频27小时，或进行微信视频通话16小时，普通用户可放心使用两天以上，大大减轻了用户的电量焦虑。

除了长续航外，荣耀X70在安全性方面也进行了全面升级。该机将手机防摔高度提升至2.5米，是目前行业内最高的跌落高度。无论是高空作业、跑步、骑行还是攀爬等场景，荣耀X70都能无惧跌落，有效缓解用户手滑焦虑。官方介绍，荣耀X70从边框、背板到屏幕都全面覆盖了吸能材料，通过整机高强度缓冲结构，实现了全角度跌落防护，成为行业首款不挑落地角度的防摔机型。

在防水方面，荣耀X70同样实现了史诗级升级。该机成为主流厂商中首个达到IP69K工业级防水标准的机型，同时具备行业同款IP66、IP68满级防水认证。无论是冷水热水、雨水泼溅还是高压喷射，荣耀X70都能轻松应对，为用户提供了全方位的防水保护。

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