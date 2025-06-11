如何从 iOS 26 降级至 iOS 18.5？

iOS 26 测试版的发布引发了广泛关注，不少果粉都尝试了安装 iOS 26 开发者测试版，体验了一翻。不过呢，不少人在体验之后，选择了“降级”，正因如此，我们将在下文中介绍如何从 iOS 26 降级回较为稳定的系统版本，下面就开始吧！

降级 iOS 26 是什么意思？简而言之就是，将已经安装了 iOS 26（测试版或预发布版本）的 iPhone 或 iPad，恢复到一个更稳定、正式发布的旧版系统，比如 iOS 18.5。一般来说，用户在遇到系统不稳定、存在严重 Bug、性能下降、或应用程序无法兼容时，会选择降级操作。

这个过程通常需要用户将自己的设备连接到电脑，使用 iTunes（Windows）或 Finder（Mac）进行恢复，且往往会清除设备上的所有数据。因此，如果你之前在旧版本 iOS 上做过完整备份，则有助于防止数据丢失。

如何从 iOS 26 降级？

如果你追求设备的稳定性，想从 iOS 26 降级，可以按照以下步骤操作。由于目前 iOS 26 仍处于测试阶段，并未公开发布稳定版本，“降级”实际上就是返回到当前的稳定版本 —— iOS 18.5。

备份你的设备（这得在安装 iOS 26 测试版之前就进行操作）

使用电脑对设备创建一个“归档备份”。

注意：iOS 26 上的备份无法还原到旧版本 iOS 系统上！

下载 IPSW 固件文件

从可靠的来源下载与你 iPhone 型号匹配的、官方的 iOS 18.5 固件（IPSW 文件）。

进入恢复模式（Recovery Mode）

将你的 iPhone 进入恢复模式，进入方式得看你的设备型号，一般来说，是在连接电脑时，按特定组合键实现。

通过电脑恢复系统

用数据线将 iPhone 连接到 Mac（使用 Finder）或 Windows（使用 iTunes）。当提示出现时，Mac 按住 Option 键，Windows 按住 Shift 键，点击“恢复 iPhone…”，然后选择刚刚下载的 IPSW 文件。

设置你的设备

等待恢复完成。这个时候，你的设备运行的就是 iOS 18.5 了，之后你便可以使用先前在旧系统中创建的归档备份来恢复数据。

根据以上步骤，你就可以成功地从 iOS 26 降级，回归更加稳定的使用体验啦。

iOS 26 测试版的不稳定性是很多人选择降级的主要原因。有些人是亲身体验后降级的，有些人仅仅听说了问题就决定回退。毕竟大家都希望自己的设备运行流畅，所以选择降级确实是个明智之举。

你选择“降级”的原因是啥呢？

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