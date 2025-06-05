英特尔集显超频至 4.25 GHz，打破 RTX 4090 的世界纪录

虽说高性能话题通常由发烧级独显主导，但在频率超频记录方面，集成显卡也不遑多让。近日，一位超频玩家初次将英特尔 iGPU 的频率推升至 4GHz 以上，并详细解释了他是如何控制电压和温度，才达成这一壮举的。

超频选手 Pieter Massman 在 2025 年台北电脑展（Computex）上透露了他如何创下比较新显卡频率世界纪录。此前多项纪录都由英伟达旗舰卡 RTX 4090 创下，但这一次，Massman 使用的是英特尔 Core Ultra 9 285K 处理器中的集成显卡，成功超越。

在华硕佼佼者超频专家 Peter Shamino Tan 的协助下，Massman 将 Arrow Lake 架构的 Xe2-LPG 64EU 集显频率推高至惊人的 4.25GHz，比出厂加速频率翻了一倍多。这项突破还在 Computex 期间的直播中以 CPU-Z 验证形式两次完成，确保了成绩的有效性。

图源：YouTube视频截图

Massman 在其博客中写道，这次成就是目前集成 GPU 和所有 GPU 的比较高频率世界纪录。

自 RTX 4090 于 2022 年发布以来，GPU 超频纪录逐年攀升，从约 3.3GHz 提升至 2023 年的 4.02GHz。而 Massman 早在 2024 年底 Arrow Lake 发布会上就曾用同款处理器将 iGPU 超频至 3.9GHz，并在本次 Computex 上再次刷新纪录。

这次超频过程包括将 GT 比例设置为比较大上限值 85，以将默认参考频率放大。最初 Massman 向集显供电电轨（VccGT）提供 1.3V，但仅能达到 3.1GHz。

进一步提升频率需要准确控制过压并使用液氮冷却，最终在 1.7V、电温 -170°C 的极限状态下实现了 4.25GHz 的突破。

不过，在此设定下测试性能成为一大难题。Furmark 在 1080p 模式下跑到 2800 分就崩溃了，3DMark Speed Way 在约 650 分时卡住，GPUPI 1B 仅运行了 17.9 秒。为此，团队还进一步超频了显卡核心间通信通道，并提升参考频率以提升系统稳定性。

尽管从 2000 年代初起独立显卡频率纪录持续增长，但集显频率的进展直到最近几年才重新加速。

在 2011 年初次突破 2GHz 后，iGPU 的超频领域一度停滞了近十年，直到 2023 年才跨过 3GHz 这道门槛。未来集显超频是否会像 CPU 一样陷入增长瓶颈，还有待观察。

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