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福建赛博关公火出圈，手机“碰一下”可在线许愿求签

2025-05-28 10:34 · 稿源：站长之家

近日，福建泉州涂门街的关公火出圈了，这座高达1.5米的关公塑像与众不同之处就在于，游客用手机“碰一下”关公，就能在线求签、问签、解签，成功实现和关公连接。

因此，不少游客慕名前来打卡拍照，有网友锐评:“2025年，没想到泉州的关公也连上网了”。

据悉，该塑像由文创机构刺桐纪元打造，别出心裁地将“拜”关公进一步升级为“碰”关公，成功拉近了和年轻人的距离。

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据刺桐纪元负责人介绍称，除关公塑像可以在现场“碰一下”外，公司考虑到很多年轻人的需求，还专门研发了可以带回家随时随地“碰一下”的关公文创手办，一推出月销售量成功翻了五倍。

记者注意到，目前市面上还有支持“碰一下”的钥匙扣、冰箱贴、小卡、书签等文创产品。相比于传统扫码，“碰一下”因为能和产品深度融合，外形看起来更美观，并且“碰”给人的互动感也更强。

有游客在社交媒体晒图表示，泉州的文创这是要考研啊，遇事不决先“碰一下”问问关公。

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创新的互动方式也提升了文创产品的想象空间。过去游客买了手办只能当个摆件，现在手机“碰一下”就能和角色互动，同样的价格但体验感更好了，这对文创领域来说是非常大的差异化竞争力。

有报道显示，自“支付宝碰一下”上线以来，除支付外已被各方应用于点餐、打车、网吧、高校签到等300多种细分场景，相关能力已经在peng.alipay.com全面开放。

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