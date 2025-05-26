阿凡达2宣布重映，为阿凡达3预热、顺便赚更多的钱

今年晚些时候，詹姆斯·卡梅隆将携《阿凡达：火与灰》再次带我们重返潘多拉星球。为了给这部续集作品预热 —— 同时也为了赚更多钱 —— 迪士尼决定将《阿凡达：水之道》重新带回影院。

这部水下题材的续集将在 10 月 3 日至 10 月 10 日 期间进行为期一周的限定重映。截至目前，迪士尼尚未公布这次“限时放映”是否会包含加长片段、删减片段，或是有关《火与灰》的特别预览等内容。不过，如果你是这部电影的粉丝，仅仅能再次在大银幕上看到它就已经值得期待了 —— 更别提还有 3D 和 IMAX 版本。

在长达 13 年 的等待后，《阿凡达：水之道》于 2022 年 上映，收获了不错的评价、并取得了票房的成功。目前全球票房已达 23.2 亿美元，位列全球影史票房第三，仅次于《复仇者联盟4：终局之战》和《阿凡达1》。在《水之道》上映之前，《阿凡达1》曾三度重映：分别是 2010 年、2022 年 以及 2021 年中国大陆专属版本。而这次将是《水之道》首次重返院线。考虑到各大影业公司都热衷于重映经典作品，未来我们或许还会看到苏利一家与梅特凯那族的身影再次现身大银幕。

《阿凡达：火与灰》将于 12 月 19 日 正式上映。

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