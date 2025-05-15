巴菲特谈卸任CEO：偶尔身体不稳，但还没老到不能投资

随着沃伦·巴菲特宣布将在 2024 年底卸任伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）CEO一职，全球投资界正在见证一段传奇缓缓落幕，也迎来对“后巴菲特时代”的深度思考。

在周三接受媒体采访时，这位 94 岁的“股神”罕见地谈及个人衰老对工作的影响。他坦言：“直到 90 岁左右，我才真正开始感觉变老，但一旦这种感觉来了，就无法逆转。”尽管如此，他强调自己的投资直觉与判断依旧敏锐：“无论是 20 年前、 40 年前还是 60 年前，我现在依然能毫无困难地做出决策。如果市场恐慌，我就能派上用场，因为那时我不会害怕。”

这番话再次体现了巴菲特一贯的逆向投资哲学：他在别人恐惧时贪婪，在市场动荡时果断出手。从 2008 年金融危机时期救助高盛和通用电气，到 2020 年新冠疫情期间抄底能源股、苹果股票的高位持有，他的每一次操作几乎都成为投资教科书中的经典案例。

此次交棒并不令人意外。早在 2021 年，巴菲特就公开表示，伯克希尔的非保险业务将由副董事长格雷格·阿贝尔（Greg Abel）接管。“不让格雷格担任这个职位真的很不公平，伯克希尔从格雷格身上得到的时间越长越好。”他在采访中说。这一安排也被市场视为稳健延续的象征。

不过，值得注意的是，巴菲特并未说明未来近 3000 亿美元的股票投资组合将如何被管理。外界普遍关注：在阿贝尔主导集团整体运营的同时，是否还有足够时间和精力参与具体的资本配置？毕竟，伯克希尔旗下拥有众多公司——从保险巨头Geico，到能源企业Berkshire Hathaway Energy，再到苹果等科技巨头的股票投资，管理复杂度很高。

目前来看，伯克希尔的投资管理还依赖于巴菲特长期合作伙伴查理·芒格于 2023 年去世前亲自扶持的两位投资经理：Todd Combs 和 Ted Weschler。二人近年来在股票投资中扮演越来越重要的角色，可能在未来承担更多责任。

巴菲特的离任标志着一个时代的结束，也开启了不确定的新篇章。但他的影响远未结束。仍将担任董事长的他，依然是市场的精神灯塔。正如他所言：“年龄无法阻止我在恐慌时作出正确决策。”

在这个高频交易和AI选股席卷全球资本市场的时代，巴菲特以价值投资为核心的理念显得更像一份稀缺品。而正是这种“慢即是快”、“稳即是赢”的哲学，为伯克希尔奠定了深厚的抗风险基石。无论下一任CEO多么有效，能否承袭这份投资信仰与长期主义的耐心，才是伯克希尔未来走得远不远的关键。

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