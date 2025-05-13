把搜索变Reddit？谷歌正在测试“搜索论坛”功能

谷歌正在测试类似 Reddit 的谷歌搜索讨论功能。

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:谷歌似乎正计划在其搜索应用中添加一个讨论论坛。SEO顾问 Nicholas McDonough 在一条推文中附上了一些截图，展示了在谷歌搜索的移动版中如何找到类似“Reddit”的聊天讨论。在这里，用户能够发表评论、回复评论、点赞或踩。

谷歌显然感受到有必要对谷歌搜索进行改进了 —— 它面临着来自 ChatGPT 等知名人工智能平台，甚至其自家的 Gemini 的竞争压力。

苹果高管 Eddy Cue 在最近的法庭证词中称， 4 月份，苹果设备上的谷歌搜索请求数量初次出现下降。人工智能的使用和普及可能会对谷歌搜索造成影响，而增加一个讨论论坛是谷歌为阻止谷歌搜索使用量下降而采取的措施之一。

根据 McDonough 的推文，当美国用户通过谷歌搜索与体育赛事相关的“球队对战”查询时，“谷歌搜索论坛”界面就会出现，我们看到的一些示例显示，评论与竞争激烈的纽约尼克斯队与波士顿凯尔特人队 NBA 东部赛区半决赛有关。在评论出现之前，Google 会向用户展示更新系列赛的状态，包括比分、即将进行的比赛赛程以及可以发表评论的讨论标签。

用户可以使用他们的 Google 帐户发表自己的观点，帖子会显示用户的姓名和照片。目前，评论内容限制于体育相关的评论。用户可以选择查看所有评论或热门评论。点击用户的个人信息将跳转到该用户的个人资料页面，且可以查看该用户发布的所有帖子。

如果说谷歌搜索论坛听起来、看起来都像 Reddit（尽管目前限制于体育内容），那么，这显然正是谷歌的目标。

（举报）