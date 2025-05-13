三星 Galaxy Z Fold 7 泄露：超薄设计+几乎隐形的边框

随着夏季发布会临近，有关三星下一代旗舰折叠屏手机的传闻也开始升温。如果比较新爆料属实，Galaxy Z Fold 7 或将成为我们迄今为止见过的较时尚、较具未来感的折叠屏手机。据知名爆料人@UniverseIce 透露，三星正准备推出一款不仅比以往更轻薄，而且边框尺寸也大幅缩减至近乎超现实程度的设备。

@UniverseIce 的一条推文引发了科技圈的热议，他在推文中主张：Galaxy Z Fold 7 的内部显示屏边框将窄至 1 毫米 —— 这几乎是当前 Z Fold 6 1.9 毫米边框的一半。

这一变化在书面上可能看起来微不足道，但却会极大地影响着折叠设备的握持感。结合一些关于该设备整体尺寸的新信息，显然，三星今年的机型主要是进行改进，而非彻底革新，这可能是迄今为止最明智的举措。

泄露的尺寸显示，这款设备展开后高 158.4 毫米，宽 143.1 毫米，而 Z Fold 6 的尺寸为 153.5 毫米 x 132.6 毫米。这意味着 Fold 7 略高一些，宽度也明显更大，此举或可解决三星可折叠设备最常见的一个问题：屏幕太窄，日常使用感觉局促。

最引人注目的是，据报道，这款设备完全展开时的厚度仅为 3.9 毫米，这比 Z Fold 6 的 5.6 毫米薄了近 30%。换个角度来看，这意味着 Z Fold 7 比目前超薄折叠屏手机的霸主 Oppo Find N5（厚度为 4.21 毫米）还要薄。如果预测准确，Galaxy Z Fold 7 不仅有望重夺理想折叠屏手机的桂冠，还能成为最薄的折叠屏手机。

边框“减重”

当然，可折叠手机的核心在于那块巨大的内屏 —— 三星似乎也终于准备好摆脱沉浸式显示屏带来的最后干扰了。泄露的 1 毫米边框尺寸这个看似不起眼的技术细节，但实际上，它凝聚了多年工程的精益求精。更窄的边框不仅看起来更美观，还能让设备更紧凑，提升屏占比，从而提升从游戏到多任务处理等各种体验。

不仅 Fold 拥有纤薄的设计，即将推出的 Galaxy Z Flip 7 也有望采用超薄边框，边框厚度仅为 1.2 毫米。三星似乎正在其可折叠产品线中拥抱一种全新的设计理念：时尚、简约，且不失现代感。

在智能手机领域，设计和续航之间总是需要权衡取舍。而将设备厚度缩小近三分之一，势必会影响三星的电池容量。虽然目前官方尚未公布电池规格，但许多潜在买家已经开始关注这个问题了。

三星会为了追求设计而在电池续航上妥协吗？还是会推出兼顾轻薄和续航的全新电池技术，给我们带来惊喜？这还有待观察，但三星或许愿意冒这个险，让 Fold 7 在与 Pixel Fold 2 和即将推出的一加 V Flip 等更时尚的竞争对手的竞争中保持竞争力。

一切都指向七月

如果三星按照惯例发布，预计 Galaxy Z Fold 7（以及 Z Flip 7 和可能的三折手机）将于 7 月某个时候发布。如果三折手机真的问世，它可能是三星的下一个前沿产品，一款针对重度用户的更具实验性的设备，而 Fold 7 则完善了目前的方案。

别忘了，这次泄露的消息发生在备受期待的 Galaxy S25 Edge 发布前几天，这是三星迄今为止最薄的旗舰智能手机。据报道，这款手机的机身厚度仅为 5.8 毫米，暗示了三星整体的趋势：更轻薄、更大屏幕，以及全面追求精致现代的美学设计。

如果这些爆料属实，那么 Galaxy Z Fold 7 的意义并非彻底革新，而是精益求精。它汲取了三星六代折叠屏手机的经验，并将其提炼成最简洁、特出雅的造型。没有厚重的边框，没有过厚的机身厚度，只有流畅无缝的使用体验，让折叠屏手机的体验更接近“普通”手机，甚至更好。

当然，我们得等到三星的Unpacked发布会才能知晓。但有一点是肯定的：Galaxy Z Fold7 即将迎来一次重大飞跃，并非在于炫目的噱头，而在于一种精妙的设计进化，让一部出色的手机握在手中感觉非凡。

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