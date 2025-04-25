三星将于 7 月初发布折叠屏手机 Galaxy Z Flip 7 和 Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7 和 Fold 7 即将发布，Galaxy S25 Edge 最早将于下个月发布……

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:据报道，三星电子将于 7 月在美国纽约发布一款新的可折叠智能手机产品。

据首尔新闻报道称，三星电子计划于 7 月初在纽约举办“Galaxy Unpacked”活动，发布新款折叠屏手机“Galaxy Z Flip7 和Fold 7”。按照三星以往在周三举行发布活动的惯例，具体时间很可能是在 7 月 2 日或 9 日。

值得一提的是，这是三星电子自 2022 年 8 月发布 Galaxy Z Flip 4 和 Z Fold 4 之后，时隔约三年，再次在纽约举办 Galaxy Unpacked 活动。

受美国特朗普政府关税政策影响，预计主要在中国生产的苹果 iPhone 价格将大幅上涨，因此，本次的活动也被认为是三星电子为了吸引美国市场而做出的举动。

与此同时，三星电子最早将于下个月在韩国和中国推出超薄智能手机“Galaxy S25 Edge”。此外，苹果公司宣布将于 9 月推出超薄智能手机“iPhone 17 Air”，这被业界解读为苹果公司有意提前发布新产品，目的是为了抢占市场先机。

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