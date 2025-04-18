外媒：苹果将 iPhone 16e 生产 转移至巴西！

有预测称苹果进一步扩大在巴西的 iPhone 生产规模，让其彻底取代中国。

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:在特朗普政府的“关税炸弹”影响下，苹果公司正在加紧推进生产基地的多元化 —— iPhone 16e 将在关税税率较低的巴西生产。当地时间 17 日，巴西 IT 杂志Mac Magazine 报道称，苹果公司于 2 月份发布的新款廉价智能手机 iPhone 16e 完全在巴西工厂生产。

到目前为止，苹果包括 iPhone 在内的主要设备几乎都是在中国工程进行生产组装的。虽然该公司在巴西也设有制造工厂，但此前并未进行新款 iPhone 的组装工作。

然而，由于中美关税战愈演愈烈，情况发生了变化。

随着特朗普政府对中国设定了总计 145%（不断变化中）的关税税率，中美之间的关税冲突正在全面升级。为了避免关税带来的冲击，苹果选择将其新款智能手机的生产基地设在巴西。

据巴西通信监管机构国家电信局（Anatel）称，iPhone 16e 在巴西、中国和印度组装。其中，iPhone 16e 在巴西国内的售价约为 890 美元，但由于当地生产带来的关税豁免优惠，价格已降至 670 美元。在美国，600 美元起就可以购买这款手机。据悉，在巴西组装的 iPhone 16e 的包装盒上贴有 “在巴西组装” 的标签，苹果在线商店中该机型的编号标注为 “BR/A”。

与此同时，消息称苹果正在与富士康合作，探讨扩大巴西生产设施的方案。这是因为美国政府仍有可能对中国产的产品征收比较高达 245% 的关税。

另一方面，巴西产产品仅需缴纳 10% 的关税，因此有预测称苹果进一步扩大在巴西的 iPhone 生产规模，让其彻底取代中国。

（举报）