受关税政策影响，iPhone季度出货量增长10%

苹果今年第 一季度的 iPhone 出货量相比去年同期增长了 10%。分析认为，这并非是需求增长所致，而是为了应对关税政策而提高了出货速度。

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:当地时间 14 日，市场调研机构国际数据公司（IDC）称，苹果在今年 1 月至 3 月期间的 iPhone 出货量达到了 5790 万部，较去年同期的 5260 万部增长了 10%。

不过，IDC 表示，这一增长并非是因为需求的增加，而是为了应对中国产商品的关税问题，而提前储备库存。

据悉，为了应对特朗普政府的新关税措施，包括苹果公司在内的多家美国消费科技企业在过去的几个月里一直在美国国内的流通渠道囤积库存。

IDC分析称：“供应激增是为缓解成本上升和供应链混乱的策略，这使得 iPhone 第 一季度的出货量超出了基于实际消费者需求的预期。”

苹果出货量不仅在美国增加，其他地区也有所增长，这被认为是对价格上涨和供应中断的担忧所致。在此之前，特朗普政府曾对中国产出口商品征收高达 145% 的关税，后来决定对智能手机等电子产品进行豁免。不过，仍计划对半导体等部分产品征收单项关税，因此智能手机并不会完全免受新关税政策的影响。

得益于 iPhone 出货量的增加，第 一季度全球智能手机出货总量从一年前的 3.3 亿部增至 3.49 亿部，增长率为 1.5%。

当天，在纽约证券交易所，苹果股价较前一交易日上涨了 2.21%，收于 202.52 美元。这是自 3 日（收盘价 203.19 美元）以来，苹果股价时隔 7 个交易日后，再次回升至 200 美元线，其市值也重新站上 3 万亿美元。

在此之前，受特朗普宣布对中国等国家及地区征收对等关税的影响，苹果股价在 8 日一度暴跌至 172.42 美元。

11 日，因特朗普政府决定对智能手机等电子产品实施关税豁免，苹果股价有所上涨，但与早盘一度上涨的 7 %相比，涨幅有所收窄。