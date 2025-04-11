OpenAI 反诉马斯克，指责他想当 “AGI独裁者”！

法庭文件称，马斯克必须停止对 OpenAI “无休止” 的攻击。

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:昨日，OpenAI 反诉埃隆・马斯克，指责马斯克故意选在特定时机，以“虚假报价”为幌子，企图较大程度地扰乱、甚至可能吓跑那些诚心投标的投资者。

OpenAI 抨击马斯克想当成为 “通用人工智能独裁者”，并表示，如果马斯克多年来 “无休止” 的 “骚扰” 行动不被制止，他最终可能真的会接管 OpenAI，并让 OpenAI 步推特的后尘 —— 收入大幅下滑。

在提交的文件中，OpenAI 称马斯克和其他参与此次收购报价的投资者完全是编造出了 973.75 亿美元的报价。据称，这并非如马斯克所声称的那样是基于 OpenAI 的发展预测或过往业绩，相反，它似乎 “只是对马斯克最喜欢的科幻小说”—— 伊恩·M·班克斯（Iain M.Bank）所著的《向风守望》的一个滑稽引用。OpenAI 还表示，马斯克等人也没有提供 “任何能支付近 1000 亿美元收购价格的资金证明”。

或许，较具杀伤力的一点是，OpenAI 称马斯克的一位支持者罗恩・巴伦（Ron Baron）在接受美国 CNBC 采访，被问到这笔交易时，显得 “很慌乱”。OpenAI 在法庭文件中称，巴伦在节目中承认自己没有关注这笔交易，并且 “（显然是马斯克向他）推销这次报价的重点并非是收购 OpenAI 的资产，而是为了获取‘信息披露’，并得以‘深入了解’OpenAI 内部”。

OpenAI 认为，最有可能破坏潜在交易的因素是，马斯克可能会接管 OpenAI 并像他对推特那样损害其收入。OpenAI 担心，仅仅是这种可能性就可能会吓跑人才，因为 “马斯克接管的前景意味着混乱和随意的人事变动”。

OpenAI 还表示，“更糟糕的是，马斯克接管的威胁对开发有益 AGI 这一核心使命构成了威胁”，因为根据一项研究显示，就 “安全措施不足” 这一问题上，马斯克的 xAI 公司据称是 “最严重的违规者”，而 X 平台的聊天机器人 Grok 已 “成为传播错误信息和煽动性政治言论的主要源头”。OpenAI 在文件中称，甚至连 xAI 的代表都不得不承认，用户发现 Grok 一直坚持： “特朗普和马斯克应被判处死刑” 是一个 “极其糟糕的重大失误”！

尽管马斯克似乎只是 “假装” 对收购 OpenAI 感兴趣，且 OpenAI 最终也拒绝了这一报价，但公司却依旧不得不承担审核这一报价所产生的费用。OpenAI 表示，除了承担这些费用，以及应对人为抬高公司估值底线（据称这吓跑了其他真正有意向的投资者）之外，OpenAI 认为“马斯克最近的伎俩” 带来的 “更严重后果” 是，他们将缺乏资源来实现其利用人工智能造福人类的使命，而这本应是在不受非法骚扰和干扰的情况下正常进行的。

OpenAI 已要求进行陪审团审判，并寻求法院发布禁令，以阻止马斯克所谓的不公平商业行为。OpenAI 称，这些行为旨在损害新兴人工智能领域的竞争，“只为马斯克的 xAI 公司谋利”，并且 “以牺牲公众利益为代价”。

OpenAI 称：“马斯克的非法行为‘在未来造成无法挽回损害’的风险非常高，而且这种行为持续下去的可能性也很大。”“过去的每个月，马斯克都在加剧并扩大他针对 OpenAI 的骚扰范围，而且他已证明自己愿意采取更极端的措施，为 xAI 谋取竞争优势，并伤害奥尔特曼，用美国总统的话说，马斯克‘讨厌’奥尔特曼。”

OpenAI 还希望马斯克承担该公司因考虑这一所谓的虚假报价而产生的费用，并支付在审判中确定的惩罚性赔偿 —— 马斯克被指控 “出于恶意、压迫和欺诈实施了不当行为”。

OpenAI 提交的文件也在很大程度上否认了马斯克的说法 —— 即 OpenAI 放弃了其使命，并且通过目前将其核心业务重组为一家营利性公益公司（这使得非营利性董事会失去了控制权），愚弄了像马斯克这样的早期投资者。

OpenAI 的一篇博客文章称：“你不能通过诉讼的方式实现通用人工智能。”

针对 OpenAI 提交的文件，马斯克的律师马克・托贝罗夫向媒体提供了一份声明。托贝罗夫表示：“如果 OpenAI 的董事会能像他们有义务做的那样，真正认真考虑这份报价，他们就会明白这份报价是多么严肃”，“据称，为 OpenAI 的资产支付公平的市场价值会‘干扰’他们的商业计划，这很能说明问题。很明显，他们宁愿自己在谈判桌的两边自说自话，也不愿进行真正符合慈善机构和公众利益的交易。”

根据 OpenAI 提交的文件，自 2018 年 OpenAI 拒绝让马斯克成为 “通用人工智能独裁者” —— 拒绝被特斯拉收购从而让马斯克完全控制 OpenAI 以来，“马斯克尝试了各种手段来损害 OpenAI”。

OpenAI 表示，马斯克据称 “要求至少在短期内完全控制这家新的营利性公司：他将担任 CEO，拥有多数股权，并控制董事会的多数席位”，“用他自己的话说，他将‘毫无疑问地拥有公司的初始控制权’”。

当时，OpenAI 拒绝了马斯克的提议，认为这与其避免公司控制的使命相冲突，并告诉马斯克：“你曾表示你不想控制最终的通用人工智能，但在这次谈判中，你向我们表明，相对控制权对你来说极其重要。……OpenAI 的目标是让未来变得更美好，并避免出现通用人工智能独裁的局面。所以，建立一种可能让你在有意的情况下成为独裁者的架构是个糟糕的主意，尤其是考虑到我们可以建立其他避免这种可能性的架构。”

OpenAI 称，这一消息让马斯克很不高兴。

OpenAI 在法庭上表示：“马斯克被激怒了。如果他不能控制设想中的营利性实体，他就不会参与其中。”

OpenAI 称，当时马斯克与 OpenAI 还算 “友好地” 分道扬镳，尽管马斯克坚称，没有他 OpenAI “显然” 会失败。然而，OpenAI 反而成为全球 AI 领域的领军者，之后，马斯克悄悄成立了 xAI 公司，没有公开宣布他的新公司，甚至还虚伪地寻求对人工智能开发实施 “暂停令”，显然是为了拖慢竞争对手的步伐，以便 xAI 能够迎头赶上。

OpenAI 还称，正是从那时起，马斯克开始加大对 OpenAI 的攻击力度、试图挖走其先进人才、并以曾经的捐赠者和董事身份要求获取 OpenAI 的机密和敏感信息，“却从未透露他正在秘密打造一个竞争对手”。

自那以后，攻击变得愈发激烈。OpenAI 表示，马斯克在媒体上散布不实消息，利用他在 X 平台上的影响力，要求政府对 OpenAI 进行调查，并提起多起法律诉讼，包括申请禁令以暂停 OpenAI 的业务。

“较具爆炸性的是”，OpenAI 称，马斯克促使加利福尼亚州和特拉华州的总检察长 “在没有法律依据的情况下，迫使 OpenAI 公司为了马斯克及其同伙的利益拍卖其资产”。

与此同时，OpenAI 指出，马斯克已将他的社交媒体平台 X 并入 xAI，并宣布其估值达到 800 亿美元，而且通过 “很少见地直接获取流经” X 平台的所有用户数据，获得了 “重大竞争优势”。此外，马斯克打算将他的 “巨像（Colossus）” 比较优秀计算机 “扩大 10 倍”。这可能有助于马斯克在与 OpenAI 的竞争中 “领先一步”，这表明马斯克有动机在追求这一目标的同时，通过一些手段延缓 OpenAI 的发展。

因此，OpenAI 称，马斯克 “发起了一场旨在搞垮 OpenAI、为自己扫清障碍的骚扰、干涉和散布不实信息的行动”。

即使在反诉的情况下，OpenAI 似乎也小心翼翼，以免过度激怒马斯克。在法庭文件和 X 平台上，OpenAI 称赞了马斯克的领导才能，以及 xAI 凭借独特的 X 平台数据访问优势在人工智能行业占据主导地位的潜力。但最终，OpenAI 似乎很高兴现在能够独立于马斯克运营，并请求法院认同 “马斯克从来都不关心用人工智能造福人类的使命，他总是有自己的盘算”。

OpenAI 在 X 平台上表示：“埃隆无疑是我们这个时代最伟大的企业家之一。但这些闹剧不过是历史的重演 —— 埃隆永远只关心他自己。”

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