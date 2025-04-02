DeepSeek 7 小时攻克缅甸救灾语言关，用于地震国际救援

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:近日，缅甸发生7. 9 级强震，造成重大人员伤亡。在这场与时间赛跑的救援行动中，由中国团队紧急研发的智能翻译系统成为国际救援的关键纽带。值得一提的是，这套基于 DeepSeek 大模型的中缅英三语互译系统，从接到需求到投入使用仅用了 7 个小时，而这也是中国自主研发的大模型技术初次应用于国际地震救援。

地震发生后，中国驻缅甸使馆立即协调语言支援。国家应急语言服务团秘书处联合北京语言大学，迅速组建了一直技术攻坚团队。通过DeepSeek大模型的强大自然语言处理能力，系统成功突破缅甸语方言识别、救灾术语库构建等技术难题。截至发稿时，已有超 700 名救援人员通过该系统完成跨语言沟通。

此次投入使用的翻译系统的主要助力是我国于 2022 年成立的“国家应急语言服务团”—— 该组织是一个教育部、国家语委、应急管理部等多部委联合指导成立的公益联盟组织，专门应对突发公共事件中的语言障碍，包括国家通用语言文字、少数民族语言文字、汉语方言、手语、盲文、外国语言文字等。曾在洪水、地震等灾害中发挥了重要的作用。

值得一提的是，除了“技术救援”之外，中国红十字会还向缅捐赠了 150 万元人民币的现汇援助，相关慈善款项由中国驻缅甸使馆公使衔参赞曹静在仰光会见缅甸红十字会主席苗纽时代为转交。

这场跨越山河的科技驰援，不仅展现了中国AI技术的发展速度，更彰显了负责任大国的技术担当。

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