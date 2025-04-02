ChatGPT受限？这 8 款免费AI工具，也可以生成“吉卜力风格”图片

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:自从 OpenAI 将其先进的图像生成器集成到 GPT-4o 中后，SNS、网络社区等平台上掀起了一股“吉卜力风格头像”风潮。但随着版权争议的加剧，OpenAI 给这项“吉卜力风格化”的图像转化功能加了一点点的限制。

不过没关系，还有不少免费的“平替工具”可以实现类似的效果。比如下面这些：

1、Deep Dream Generator

提供了一种简单直接的方法，利用神经网络将普通照片转化为梦幻、超现实的视觉效果。该平台允许用户上传图片并选择艺术风格，还能调整效果强度以达到美好的平衡。它擅长创造出如吉卜力场景中那种有迷雾森林和空灵天空的奇幻世界。

2、Prisma

一款适用于 iOS 和安卓系统的APP，提供了受知名艺术家启发的艺术滤镜。这款APP能将照片转化成手绘图像的形式，自然的纹理、随意的笔触，非常值得一试。基本功能是免费的，也有高 级功能可供使用。

3、Grok

xAI 公司开发的 AI 工具，已集成于 X 平台之中，既是一款AI知识工具，又是一款AI图像生成器。用户可以从零开始创建图像，或者上传现有的照片，使其以各种风格重新呈现，包括类似吉卜力风格的处理效果。使用条件也很简单：只需要一个 X 账号！

4、LunaPic

虽说这块产品有些“Old School”了，但其强大的编辑功能令其地位依旧。这个免费网站提供了数百种效果和艺术风格，且无需注册。除了基本的转换功能外，用户还可以优化对比度、饱和度，添加动画效果，非常适合用于实现手绘动漫的美学效果。

5、PhotoFunia

这款产品专注于有趣的转换效果，能将图片置于创意情境之中，比如报纸版面、广告牌和杂志封面等。虽说，它不是专门为生成吉卜力风格图像而设计的，但其复古和童话主题的滤镜完全可以产生类似的效果，尤其适用于人像照片和旅行摄影。

6、BeFunky

这是一款在线应用程序，拥有简洁的界面，提供一键式效果，包括绘画、卡通和水彩画风格的转换。免费版本就包含了许多功能，可以为图像带来类似吉卜力风格的深度和色彩，在可操作性和简易性之间达到了良好的平衡。

7、Fotor

这款工具将AI驱动的效果与传统编辑工具相结合，其提供的滤镜可以让图像呈现出柔和的光晕、及绘画般的质感。通过该平台的一个AI艺术生成器和卡通效果，能营造出类似《千与千寻》或《起风了》等电影中的那种怀旧氛围。

8、Flux

与上述 7 款产品不同的是，Flux特别宣传了他们的“吉卜力AI风格” 功能，大约 30 秒就能完成图像转换。这款在线工具可以让用户进行编辑、增强、放大图像、将图像转换为视频等多样的操作，只需注册便可使用。

提高成品质量的小贴士

要实现最令人印象深刻的吉卜力风格转换效果：

从高分辨率的图像开始 —— 原始图像质量越好，得到的结果就越细致；

选择有树木、天空和柔和光线的照片，这类照片往往能很好地实现风格转换；

尝试不同滤镜组合以获得独特 效果的最 优解；

避免过度处理，否则会看起来很假，这就失去魅力了；

重要的隐私注意事项

虽然使用在线AI工具进行图像编辑看似无害，但事关隐私，我们还是应谨慎行事：

并非所有平台处理数据的方式都相同 —— 有些平台可能会无限制、无限期地存储图像；

某些AI公司可能会利用你上传的内容来训练他们的模型，或者与第三方共享这些内容；

好好看看隐私政策中关于数据保留、使用和共享的政策说明；

在你要上传图像之前，记得先确认这些网站是否为安全的 HTTPS 连接；

在使用平台之前进行调查，了解是否有任何关于该平台的投诉或安全漏洞报告；

尽量别上传高度个人化的图像或儿童照片；

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