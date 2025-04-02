首页 > 业界 > 关键词  > 乐道汽车最新资讯  > 正文

乐道汽车总裁艾铁成宣布离职，沈斐接任加强团队协同提升销量

2025-04-02 10:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:乐道汽车总裁艾铁成近日通过乐道 App 发布文章，正式宣布离职，结束其在乐道汽车及蔚来担任高级副总裁的职务。艾铁成表示，尽管乐道L60是一款竞争力极强的好车，但在过去的一段时间里，公司未能使其销量达到与产品力相匹配的水平。因此，他决定卸任以便为乐道的未来发展做出更好的调整。

蔚来汽车乐道L60

随后，蔚来公司对乐道汽车进行了一系列人事任命，宣布沈斐接任乐道汽车总裁职务，全面负责乐道的销售工作和区域公司管理，并直接向蔚来联合创始人、总裁秦力洪汇报。沈斐自2015年加入蔚来，作为早期核心管理成员之一，在担任能源业务负责人期间，展示了卓越的执行力和团队管理能力，成功建立起蔚来全球最大的换电和充电网络。

此外，乐道汽车的研发、供应链和质量部门将向蔚来 CEO 李斌汇报，营销体系则向蔚来总裁秦力洪汇报。这一调整意味着蔚来高层将更加具体和深度参与乐道的运营，灵活调度和整合公司资源，提升整体运营效率。

据接近蔚来管理层的知情人士透露，此次组织调整表明蔚来将投入更多管理资源以推动乐道加速销量提升，并通过增强各业务单元之间的协同与资源共享，提升公司整体效率，最终实现四季度盈利的经营目标。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 乐道汽车总裁艾铁成下课：蔚来能源负责人沈斐受命

    乐道汽车总裁艾铁成通过乐道App发文宣布离职，不再担任乐道汽车总裁和蔚来高级副总裁。艾铁成表示，在过去的一段时间，未让这台竞争力极强的好车达到与它的产品力相匹配的销量。接近蔚来管理层的人士表示，此次组织调整，意味着蔚来将向乐道投入更强的管理资源，推动乐道加速提振销量，并加强公司各个业务单元的团队协同和资源共享，提高组织效率，以实现公司四季度盈利的经营目标。

    ​乐道汽车 ​艾铁成离职 ​沈斐接任

  • 乐道汽车：单踏板模式会增加误操作风险 乐道L60目前没有单踏板计划

    快科技3月9日消息，乐道汽车今日发布了最新一期问必答”。乐道汽车表示，在置换乐道L60的车主中，有相当一部分用户之前开的特斯拉，这批车主比较关注乐道的单踏板模式。乐道汽车在L60 在整车设计时，产品团队综合考虑了驾驶安全和用户习惯。单踏板模式虽然能够增强动能回收，但考虑到其对于用户驾驶习惯的改变，在某些紧急情况下，可能会增加踏板误操作的风险，目前乐道L60 没有提供单踏板模式的计划。同时，根据 GB21670《乘用车制动系统技术要求及试验方法》（征求意见稿），单踏板模式在每次上电时都需要用户手动开启，不能默认启用。?

    ​乐道汽车 ​特斯拉 ​单踏板模式

  • 李斌回应沈斐接手乐道：首要任务是做好销售基本功

    今日，乐道汽车总裁艾铁成宣布离职，不再担任乐道汽车总裁和蔚来高级副总裁。蔚来还对乐道汽车进行新的人事任命，宣布原能源业务负责人沈斐担任乐道汽车总裁，全面负责乐道销售工作和区域公司管理，向蔚来联合创始人、总裁秦力洪汇报。根据蔚来公布的3月销量数据，蔚来3月共交付新车15039辆，其中蔚来品牌10219辆，乐道品牌4820辆。

    ​乐道汽车 ​艾铁成 ​蔚来高管变动

  • 乐道艾铁成：将嘲讽质疑转为动力 全力卖好每一辆车

    乐道汽车总裁艾铁成回应了此前立下的交付目标Flag，称即使面临嘲讽和质疑，也会将其视为鞭策，持续改进。针对订单爆了”成梗，艾铁成表示乐道车主广泛参与其中，他认为这能让大家释放压力，自己也乐意参与。针对今年1月乐道强制销售员店内购车”的争议，艾铁成澄清称，这是为了给一线员工更多福利，让他们成为用户后更好地向其他用户介绍产品，且该政策基于自愿，并非强制，但因店长表述不当引发误会，暴露了内部管理的不足。

    ​乐道汽车 ​艾铁成 ​交付目标

  • 曝百度副总裁谢广军或已主动申请离职 内部人士：系统中还能搜到

    有百度内部人士透露称，百度副总裁谢广军可能已经主动申请离职。其还表示：谢广军为人很好，非常nice，平时不会对员工发火，网上的一些传闻存在妖魔化的成分。开盒事件发生以来，百度对当事人历史数据申请记录”权限记录”数据查询”等多项权限和操作日志进行调查与审计，确认其没有访问百度用户个人身份信息的数据权限，也未登录任何百度数据库与服务器。

    ​百度 ​谢广军 ​离职事件

  • 哪吒汽车辟谣解散研发团队：不实传闻 旨在推动降本增效

    哪吒汽车法务部正式发布声明，针对近期网络上流传的“哪吒汽车解散研发团队”等不实信息进行了明确回应。声明中指出，这些传闻均为不实内容，哪吒汽车并未进行任何解散研发团队的行动。这一战略目标的提出，展现了哪吒汽车在新能源汽车领域的坚定信心和决心。

    ​哪吒汽车 ​研发团队 ​法务声明

  • 中汽协倡议车企停发销量周榜 理想汽车今日已停发

    中国汽车工业协会今日发布了《关于规范企业数据发布的倡议书》，引起业界关注热议。以往理想汽车均会在每周二发布最新一期的新势力单周销量排名，但理想汽车目前仍未发布，预估理想汽车响应了中汽协的倡议，单周销量榜可能从此下线。对于停发销量周榜的倡议，你怎么看？

    ​汽车产业 ​销量数据 ​中汽协

  • 理想汽车重启周销量宣传：只发布自家数据 不再公布其它车企排名

    以往每周二都是理想汽车公布最新一期周度销量榜的日子，但自从中国汽车工业协会倡议企业停发销量周榜后，理想汽车于上周停发了周销量榜单。理想汽车又重启了单周销量的宣传，只不过与此前不同的是，海报仅公布了理想汽车的单周销量，未见其它品牌。你认为汽车销量周榜有存在的必要吗？

    ​理想汽车 ​销量排行 ​行业动态

  • 李斌：市场竞争及负面舆情 对乐道订单造成30%-40%影响

    蔚来汽车今日发布了2024年财报，蔚来公司2024年四季度交付72，689台，创历史新高。蔚来全年营收657.3亿元，同比增长18.2%，同样创新高。最近内部也有激励机制，让两个品牌销售可以互相卖另一个品牌的车。

  • 理想汽车总裁：建议让增程车在城市内和纯电车平权

    近日，中国电动汽车百人会论坛正式举办。在本届论坛的增程式电动汽车发展分论坛上，理想汽车整车电动高级副总裁刘立国发表演讲，建议行业里面把整个增程在城市内应该和纯电车一样平权。我们自己在车上加了电子围栏技术，五环内通过电子围栏方式可以实现，比如北京五环以内，上海中环以内都能实现完全的纯电行驶。

    ​增程式电动汽车 ​理想汽车 ​电动汽车

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM