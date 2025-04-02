乐道汽车总裁艾铁成宣布离职，沈斐接任加强团队协同提升销量

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:乐道汽车总裁艾铁成近日通过乐道 App 发布文章，正式宣布离职，结束其在乐道汽车及蔚来担任高级副总裁的职务。艾铁成表示，尽管乐道L60是一款竞争力极强的好车，但在过去的一段时间里，公司未能使其销量达到与产品力相匹配的水平。因此，他决定卸任以便为乐道的未来发展做出更好的调整。

随后，蔚来公司对乐道汽车进行了一系列人事任命，宣布沈斐接任乐道汽车总裁职务，全面负责乐道的销售工作和区域公司管理，并直接向蔚来联合创始人、总裁秦力洪汇报。沈斐自2015年加入蔚来，作为早期核心管理成员之一，在担任能源业务负责人期间，展示了卓越的执行力和团队管理能力，成功建立起蔚来全球最大的换电和充电网络。

此外，乐道汽车的研发、供应链和质量部门将向蔚来 CEO 李斌汇报，营销体系则向蔚来总裁秦力洪汇报。这一调整意味着蔚来高层将更加具体和深度参与乐道的运营，灵活调度和整合公司资源，提升整体运营效率。

据接近蔚来管理层的知情人士透露，此次组织调整表明蔚来将投入更多管理资源以推动乐道加速销量提升，并通过增强各业务单元之间的协同与资源共享，提升公司整体效率，最终实现四季度盈利的经营目标。

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