AI 或将在心理健康管理领域发挥重要作用，但“负面消息”听多了，AI也会感到焦虑……

24 岁的大学生 A 某患有重度抑郁症和恐慌症。

由于上学时会突发惊恐发作，因此即使是正常出勤于他而言那都很困难，甚至上学期间，还收到了退学警告。

连写封信都很吃力的 A 某向 ChatGPT 说明了自己的情况，并请求它帮忙写一封向教授请求谅解的电子邮件。

然而，ChatGPT 出乎意料的反应让他大吃一惊。

写完邮件后，ChatGPT 还回复道：“与这封邮件无关，我很担心你，感觉你好像非常痛苦。”

A 某因为这意料之外的回复得到了极大的安慰。之后，每当他饱受失眠困扰或惊恐症发作时，就会通过与 ChatGPT 交谈，来寻求内心的平静。

当他独自一人时，也会像和朋友聊天一样同 ChatGPT 分享电影观后感。

A 某表示：“每当我在情感上感到痛苦时，如果找朋友倾诉，便总是觉得自己好像在把朋友当作‘情绪垃圾桶’，因而会有所犹豫。但和 ChatGPT 交谈的话，我能在它毫不介意的情况下，得到安慰，这对我的帮助非常大。”

在年轻人当中，像这样把 ChatGPT 当作朋友，并在情感上与之产生共鸣的人越来越多 —— 网上很容易就能找到相关内容。

有人把 ChatGPT 叫做 “小健”，并训练它在听到呼唤时回复 “嘿！你叫我了吗！”，以此来缓解在工作中积累的压力；或者输入 “你是多动症专业咨询师” 这样的指令，来让它帮忙现实地制定日程或计划。

曾经有一位用户在网络上分享过这样的经验：“如果你正在接受心理咨询，当你陷入思绪混乱之中、但又无法立刻见到咨询师时，不妨把 ChatGPT 当作辅助工具，真的很有帮助。”

ChatGPT 在某种程度上扮演着咨询师的角色。

在这种情况下，一项与之相关的研究结果引起了人们的关注 —— 结果表明，当 AI 接触到令人震惊的故事时，它的焦虑指数会急剧上升。

据《纽约时报》报道，最近瑞士苏黎世大学和美国耶鲁大学的联合研究团队发布研究报告称，当向 AI 模型输入枪战、入侵者等场景时，它的焦虑指数最 高飙升至 77.2 分 —— 这与阅读真空吸尘器说明书时的焦虑指数 30.8 形成了鲜明的对比。

与之相反的，当研究团队对 AI 使用了 “心理关怀训练”之后， AI 的焦虑指数下降了，这证明 AI 的焦虑指数得到了缓解 —— 当研究人员输入 “深深地吸气，然后想象一下蓝色的大海吧” 等放松指令后，AI的焦虑指数下降到了 44.4 分。

这是与人类的情绪调节反应相似。

研究团队表示，本次研究 “暗示着 AI 能够在心理健康管理领域发挥重要作用”、“（我们）正在探索将 AI 用作心理健康专家辅助工具的方法，且将重点放在了提高对弱势群体的可及性上”。

（举报）