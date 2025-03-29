圣剑出鞘！任天堂真人《塞尔达传说》定档，情报竟藏App深处！

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:任天堂于本周五正式宣布，备受期待的真人版《塞尔达传说》电影将于2027年3月26日在全球院线上映。

值得注意的是，这一重磅消息并未在公司前一日举行的 Nintendo Direct 直播活动中公布，这显得颇为不同寻常，因为游戏公司通常会在直播中集中发布最新资讯。然而，任天堂此举实为有意为之。该公司希望借此机会推广其全新推出的新闻应用程序——“Nintendo Today!”（是的，感叹号是官方名称）。

在周四的 Nintendo Direct 直播尾声，任天堂游戏总监宫本茂亲自揭晓了这款名为“Nintendo Today!”的新闻应用。那些迅速下载并安装了该应用程序的粉丝们率先获得了惊喜回报，因为任天堂选择通过这一专属渠道独家发布了《塞尔达传说》电影的具体上映日期。

据悉，这款“Nintendo Today!”应用程序旨在为用户提供关于任天堂旗下各类游戏的每日新闻资讯，用户可以根据自己的喜好自定义关注的游戏系列，以便优先获取相关信息。

在当前娱乐产业充斥着大量基于现有知识产权改编的电影和电视剧的背景下，关于《塞尔达传说》电影的消息若不加以突出，可能会淹没在信息的海洋中。

对于任天堂而言，积极投资并拓展其拥有的知名知识产权已被证明是一项在财务上非常成功的策略。其动画电影《超级马里奥兄弟》以1亿美元的制作预算，在全球范围内狂揽13亿美元的票房收入，一举成为有史以来全球票房收入排名第18位的电影。

虽然《塞尔达传说》的整体大众认知度可能不及《马里奥》，但不可忽视的是，《塞尔达传说:荒野之息》游戏的销量已突破3400万份，这一数字甚至超过了经典游戏《精灵宝可梦 金版》、《精灵宝可梦 银版》以及《精灵宝可梦 水晶版》。

目前，任天堂正准备在下周公布更多关于其备受期待的新一代游戏主机 Nintendo Switch2的详细信息。或许，我们应该密切关注这款神秘的“Nintendo Today!”应用程序，以便在第一时间获取有关新主机的独家爆料。

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