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小米官宣YU7中文名与寓意：御7 “陆地战车、御风而行”

2025-03-28 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:今日，正值小米汽车上市一周年之际，小米集团董事长雷军向公众透露了一个重要信息:小米汽车YU7的中文读音定为“小米御7”。雷军表示，“御”字寓意“陆地战车，御风而行”，象征着车辆强大的动力和优雅的行驶姿态。

小米YU7作为今年最受关注的全新车型，其外观已经通过申报和多次路试曝光，基本已无悬念。新车定位于中大型SUV，车身尺寸长宽高分别为4999/1996/1600mm，轴距达到3000mm，展现出其庞大的体量。同时，新车还拥有较长的L113（前轮中心点到驾驶员脚与刹车踏板接触点的横向距离），赋予了车辆传统豪华燃油车的美感。

寓意“陆地战车、御风而行” 雷军：小米YU7 读作“小米御7”

在细节设计方面，小米YU7的大灯样式与SU7相似，但灯腔内光源进行了特殊处理，上部呈现镂空状，与前舱盖后方的出风口相连通，有效优化了空气动力性能，减少了能耗，提升了续航能力。

尾部设计方面，小米YU7呈现出明显的轿跑风格，符合其年轻运动的定位。车顶上方设有镂空的扰流板，同时在尾门也设置了上翘的鸭翼，二者相互作用，增强了车辆下压力，提升了高速行驶的稳定性。相较于SU7，YU7的尾灯尺寸更大，刹车灯、转向灯、智驾小蓝灯均隐藏其中，整体感更强。

在动力方面，小米YU7采用纯电驱动，提供单/双电机可选。其中，高功双电机四驱版车型前后电机最大功率分别为220/288kW，综合功率达到508kW（691马力），最高车速可达253km/h。此外，新车还搭配了宁德时代三元锂电池，提供了强劲的动力支持。

为了满足不同消费者的需求，小米还申报了前后双电机低功率四驱车型，前后电机最大功率分别为130/235kW，综合功率达到365kW。同时，该车也将提供单电机后驱版，最大功率为235kW，最高车速可达240km/h，续航里程最远可达820公里。

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