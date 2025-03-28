OpenAI最终还是对宫崎骏下手了，是艺术‘民主化’、还是‘0元购’？

OpenAI最终还是对宫崎骏下手了，这到底是实现了动画的艺术“民主化”？还是一场赤裸裸的“ 0 元购”呢？

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:此前，OpenAI 曾明确禁止用户输入提示词并生成模仿吉卜力工作室艺术风格的图像，这是为了避免被这家动漫巨头起诉的可能性。直到本周初，OpenAI 在 ChatGPT 的一项更新中，对“吉卜力风格”下手了 —— 该公司大肆宣扬他们的产品能够生成更 “比较准确、准确、逼真” 输出内容的技术能力。这也掀起了一股网络热潮，网民们纷纷发布利用 ChatGPT 生成的AI图像 —— 将自己变成了《千与千寻》《幽灵公主》和《龙猫》等吉卜力电影中的角色。

对此，不少 X 平台上的认证账号厚颜无耻地对 OpenAI 表示赞赏，称赞他们：实现了动画的 “民主化”！不过，也有不少用户在自己的 SNS 吐槽 OpenAI 的“侵权行为”，并为此感到担忧。

更无语的是，OpenAI 首席执行官山姆・奥尔特曼（Sam Altman）在周三也将自己的头像换成了一张由 ChatGPT 生成的、他本人以吉卜力风格生成的角色AI图，迎合这一荒谬的潮流。

问题是 —— 那些狂热的科技爱好者的心态 —— 他们认为AI能让任何人只要输入提示词，便可获得独特艺术风格的AI图，这是在“实现了艺术的 ‘民主化’”。但他们却忘了这些艺术风格是专业动画师们花费数年、数十年、甚至更久的时间才诞生的。无疑，这是赤裸裸的“ 0 元购”。

甚至连白宫也下场，追赶这场“厚颜无耻”的潮流。

虽然吉卜力工作室尚未就 OpenAI 的这一行为发布任何官方评论或采取法律行动，但知名动画师宫崎骏早已明确表达了他对人工智能的态度：他讨厌人工智能！在日本广播协会（NHK）2016 年的纪录片《永无止境·宫崎骏》中，一名制作实习生向宫崎骏展示了一个使用AI制作的被肢解的僵尸用头在地板上蠕动的演示视频。在一阵意味深长的沉默之后，宫崎骏对这个视频给出了反馈，他称之为 “简直是对生活本身的一种亵渎”。

宫崎骏说：“以前，我每天早上都会见到一位残疾的朋友，他走向我，他的一条腿向外扭曲，连走路很困难，甚至击掌于他而言都很困难，但他依旧用僵硬的手与我的手相互触碰。想到他，我就无法喜欢这个（视频）。不管是谁做的这个，都没有考虑到‘痛苦’这一情感，这非常令人不适。如果你想制作可怕的东西，可以，但我不想和它有任何关系。”

在吉卜力工作室正成为热门话题之际，宫崎骏和他的团队为制作一部电影付出的惊人努力也再次受到了大众的关注 —— 每部电影都有 6 万到 7 万个画面，全部是手绘的，并用水彩上色。

考虑到宫崎骏们所付出的努力，他们不想跟AI扯上任何关系也是情有可原的。在吉卜力风格人工智能动画潮流出现后不久，NHK纪录片中的一个片段就在网上峰传开来 —— 视频中展示了为《起风了》中一个 4 秒钟的片段，画师忙碌的样子，动画师山森英司（Eiji Yamamori）花了 15 个月才完成。当山森英司轻描淡写地回应宫崎骏对他 “做得好”的称赞时，说 “不过它很短”，宫崎骏回应道：“但这是值得的。”

如果吉卜力工作室和宫崎骏对 OpenAI 和 ChatGPT 采取法律行动，那我们只好看戏，同时表达自己的支持了！

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