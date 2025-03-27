Anthropic“AI侵权战”首胜，法院驳回环球等公司的禁令申请

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息:人工智能公司 Anthropic 在一场具有里程碑意义的法庭较量中初次战胜了知名音乐出版商，该案件一直处于人工智能与知识产权争议的前沿。2025 年 3 月 25 日，美国地方法院法官李佑美（Eumi Lee）做出了一项具有里程碑意义的裁决，驳回了环球音乐集团（Universal Music Group）、康科德音乐集团 (ConcordMusic Group)和 ABKCO 公司提出的暂停 Anthropic 使用歌曲歌词来训练其人工智能聊天机器人 Claude 的请求。

2023 年，上述公司指控 Anthropic 在未经授权的情况下复制了他们 500 多首版权歌曲的歌词 —— 侵犯了相关歌曲的版权。音乐出版商认为，这种未经授权的使用不仅侵犯了他们的合法权益，还对他们现有的授权市场构成了威胁。他们主张，Claude 有时候会逐字抄袭受版权保护的歌词 —— 这是纯粹的侵权行为。

李法官的裁决意义重大 —— 体现了AI时代“版权法”的细微差别。她认为，音乐出版商无法证明存在 “不可挽回的损害”—— 这是发布初步禁令的先决条件。更重要的是，法官认为出版商的请求过于宽泛，并重申了“合理使用”这一关键问题仍未得到解决。

Anthropic 在与音乐出版商的AI版权案中初战告捷。

案件结束后，法律专家表示：“这一裁决不仅仅是法律上的一个细微差别，也是理解版权法将如何随着AI等新技术发展而演变的一个基准。”

这一裁决并未最终解决双方的冲突。音乐出版商们仍抱有希望，其中一家出版商希望在进行中的证据开示程序中证实他们的主张。对于 Anthropic 来说，这一裁决也只是短期的解脱，关于AI训练实践的重大问题仍未解决。

实际上，这不过是全球AI公司擅自使用“受版权保护内容”的法律挑战中的一个小故事。在其他创意领域 —— 包括文学和新闻业 —— 也出现了类似的案件，内容创作者纷纷表达了他们对自己的版权内容在“未经授权”的情况下被擅自使用。

争议的核心是 “合理使用” —— 这是一项司法原则，允许在未经授权的情况下，为评论、批评或进行改造性使用等目的而对受版权保护的材料进行有限使用。

越来越多的AI公司频繁主张，他们的AI训练实践属于“合理使用”范畴，而内容创作者则认为，这种做法在本质上是在侵害他们的知识产权。

其影响远远超出了 Anthropic。像 OpenAI 和微软这样的行业领头羊也在密切关注这这一切 —— 这一裁决可能是决定AI公司在其训练模型中如何处理内容使用的一个重要里程碑。法律快速发展，但技术的发展速度却已经远远超过了当前的知识产权模式。

一位法律分析师表示：“我们正在见证技术创新与创作权利之间复杂的博弈。实际上，法院正在被要求在一个由数字和AI驱动的世界中重新定义知识产权的界限。”

尽管 Anthropic 在初步的法庭较量中获胜，但更广泛的争议远未得到解决。内容所有者和技术创作者之间的“法律战”仍在继续，并将继续影响知识产权领域的格局、平衡创新与合理报酬之间的关系。

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