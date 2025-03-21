刘强东强调企业责任:不应压榨层的兄弟们 京东快递员每月退休金5350元

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息:刘强东近日在微信朋友圈分享了京东为快递员提供社会保障的成果，回顾了公司坚持为快递员缴纳五险一金的历程。他透露，这一决定为上万名蓝领员工及其家庭提供了重要保障。

根据刘强东的介绍，2023年已有1200多名京东快递员退休，每位退休员工不仅可以领取数十万元的公积金，还能获得每月5350元的退休金，同时享受医保全覆盖的福利。

在分享中，刘强东表达了他对企业社会责任的看法:"我们所学的知识、商业模式、技术算法都不应该是用来压榨社会最底层的兄弟们的!我们的利润、市值和财富更不应该建立在底层百姓无保障的生活之上的!"

这番言论引发了广泛关注，话题"刘强东称不应压榨最底层的兄弟们"在社交媒体上引起讨论，反映了公众对快递行业劳动者权益保障的关注。

这并非京东首次强调对快递员的社保保障。早在2014年，京东就已开始为所有正式员工包括快递员缴纳五险一金，成为行业内较早实行这一政策的企业之一。当时，这一决定在物流行业引发了广泛讨论，因为许多快递公司采用的是外包模式，不直接为快递员缴纳社保。

据报道，京东物流的快递员被纳入正式员工体系，享受与其他岗位员工相同的社保福利，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金。这种做法虽然增加了企业的运营成本，但也提升了员工的忠诚度和服务质量。

（举报）