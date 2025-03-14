现在，Gemini 可以“查看”你的谷歌搜索记录了！

这也是无法避免的，毕竟AI助手不了解你的一切，又如何成为你的“私人订制”呢？

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:当地时间 13 日，谷歌宣布，当你向Gemini寻求帮助时，可以选择让它读取你的谷歌搜索历史记录。谷歌表示，这样做是为了让 Gemini 能够为你提供“更加个性化”的答案。

谷歌表示：“（让 Gemini 读取你的谷歌搜索记录）这让 Gemini 能够更加广泛地了解你的活动和偏好，从而为你提供更加个性化的见解，并给出真正能让你产生共鸣的回答。”

读取你的谷歌搜索历史记录？大家应该都会大受震惊吧？然而，这不就是 Gmail 过去的 20 多年间一直在做的事吗？在过去的 20 多年里，Gmail 一直在根据你收件箱的内容向你投放广告。

一旦人们尝到了这种“实用性”的甜头，便不会觉得这是“侵犯隐私”了。至少，Gemini 不会给你推送广告，不是吗？

如果你想亲自试试，可以在谷歌浏览器中开启Gemini功能，注意，你得是订阅用户才行（每月约20美元）！谷歌表示，只有当 Gemini 确定搜索历史记录“有帮助”时，才会利用这些隐私数据。当然，如果你不再需要了，也可以关闭授权。

我在开启这项功能后，让 Gemini 帮我规划一个 YouTube 频道内容，它的建议很准确。Gemini 建议我制作有关智能手机、安卓设备的内容。

不过，随后它又提到了电子宠物、以及我最近在 ebay 上购买的复古科技产品 —— 我正在研究如何让 21 世纪初的旧手机重新焕发生机。

Gemini 甚至还建议我只做育儿和心理健康方面的内容，对此 Gemini 的理由是：

你在更年期、焦虑、以及温柔育儿方面的搜索记录表明你对心理健康的话题感兴趣，你可以分享你的经验或者讨论有用的资源。

除了“授权”搜索记录查询之外，谷歌还面向所有用户推出了 Gems 功能 —— 通过 Gems 功能，用户可以自行调整 Gemini 的定位和身份。与此同时，DeepResearch 在限制付费用户使用一段时间后，也已向所有用户开放。

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