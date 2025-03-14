研究表明：谷歌的 Gemini 是收集用户数据最多的AI模型！

这是一场 AI 领域的隐私对决，你喜欢的AI收集了多少数据呢？

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:在人们对 Deepseek 等中国AI模型的担忧日益加剧之际，新的研究表明，这些担忧或许有些夸大其词 —— 至少在数据隐私方面是这样。事实上，一些广受欢迎的美国AI聊天机器人可能收集了更多你的个人信息。

根据 Surfshark 比较新数据显示，谷歌的 Gemini 才是数据密集程度比较高的AI模型！

研究人员分析了苹果应用商店中排名前几款的AI产品的隐私细节：ChatGPT、Gemini、Cop ilot、Perplexity、DeepSeek、Grok、Jasper、Poe、Claude 和 Pi。然后，他们比较了每个应用程序收集的数据类型、是否收集与用户相关联的数据，以及应用程序是否包含第三方广告商等内容。

调查结果让研究人员确定：谷歌的 Gemini 收集的个人数据比其竞争对手多得多。这款应用程序收集了 35 项用户数据类型中的 22 项，包括位置数据、用户内容、联系人列表、浏览历史等高度敏感的数据。最终，它收集的数据远远超过了研究中包含的其他AI产品。

只有 Gemini、Cop ilot 和 Perplexity 被发现收集比较准确的位置数据，不过，约 30% 的AI产品会与数据商等第三方分享敏感的用户数据，如位置数据和浏览历史。

这些AI产品中，有 30% 也会追踪用户数据。特别是 Cop ilot、Poe 和 Jasper 会收集数据来追踪用户，这意味着从应用程序收集的用户数据会与第三方数据相关联，用于有针对性的广告投放或广告效果评估指标。

此外，据 Surfshark 的专家称，Cop ilot 和 Poe 为此收集设备 ID，而 Jasper 不仅收集设备 ID，还收集产品交互数据、广告数据以及 “关于用户在应用程序中活动的任何其他数据”。

ChatGPT 收集 10 种数据类型，包括联系信息、用户内容、身份标识、使用数据和诊断数据。值得注意的是，ChatGPT 也会收集聊天记录，不过，用户可以选择使用 “临时聊天” 模式。

一直被美国媒体“妖魔化”的 Deepseek R1 也不过处于中游水平，它平均收集 11 种数据类型，主要是联系信息、用户内容和诊断数据。值得一提的是，Deepseek 的隐私政策规定，用户可以管理自己的聊天记录，可以通过设置删除聊天记录。

由于各种原因，隐私方面的投诉一直困扰着 Deepseek 的AI产品，但这些投诉主要基于这样一种观点，即美国公众面临着更高的监控、网络战和其他国家安全风险。

但本次研究表明，事实并非如此：比起Deepseek，诸如Gemini之类的一些美国本土AI产品似乎“更可怕”！

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