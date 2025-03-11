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谷歌前CEO施密特加入“火箭赛道”，与马斯克、贝佐斯成为对手

2025-03-11 17:53 · 稿源：站长之家

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图源：视频截图

谷歌前CEO埃里克·施密特（Eric Emerson Schmidt）进军火箭行业，加入了特斯拉CEO埃隆·马斯克（SpaceX）、亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（Blue Origin）等大型科技巨头之间的太空竞赛。

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:当地时间 10 日，《纽约时报》报道称，谷歌前CEO埃里克·施密特加入了位于美国加利福尼亚州的太空初创企业Relativity Space，担任CEO。值得一提的是，这是他在 2011 年卸任谷歌CEO之后，时隔 14 年，重新回归“CEO身份”。

卸任谷歌CEO之后，埃里克·施密特以约 328 亿美元规模的个人资产，以投资人的身份活跃着 —— 他对 Inflection AI、Mistral AI 等AI公司进行过投资。他对航空航天、国防产业等领域也很感兴趣 —— 今年 1 月他就曾对这次要加入的 Relativity Space 进行过投资。

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图源：视频截图

Relativity Space 是一家由曾在 SpaceX、Blue Origin 就职过的工程师共同创立的太空初创公司。和 SpaceX 一样，这家公司的目标也是开发可重复使用的低成本火箭，将最 大约 2 吨以下的人造卫星等运送到低中轨道。为了降低火箭的制造成本，Relativity Space 运用了三维（3D）打印机、自动化机器人、人工智能（AI）等技术。 2022 年，Relativity Space 首 次试飞了其研发的全 3D 打印火箭人族 1 号（Terran 1 ），遗憾的是，最终以失败告终了。之后，这家公司专注于开发能跟SpaceX的猎鹰 9 号（Falcon 9）、猎鹰重型（Falcon Heavy）相竞争的 Terran R。到目前为止，该公司已筹集了约 20 亿美元的投资资金，企业估值在 40 亿至 60 亿美元之间。

据《纽约时报》报道称，施密特最近在与员工的会议上对公司项目表现出了强烈的热情，他计划专注于加强企业运营以及改进产品和制造流程。

投资银行摩根士丹利预测，到 2040 年，太空产业规模将达到 1 万亿美元。

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