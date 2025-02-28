2024 年，每 10 台智能手机面板中， 7 台是“中国制造”

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:去年，全球每 10 块智能手机面板中，就有 7 块是在中国生产的。前五大智能手机面板供应商中，除了韩国的三星显示器（排名第二）之外，其他四家均为中国企业。

据市调机构TrendForce 在 27 日公开的统计数据显示：在 2024 年的全球前五大智能手机面板供应商中，有四家是中国企业，合计市场总份额为69.8%。去年整体智能手机面板出货量同比增长11.4% —— 至21. 57 亿片，今年预计出货量将下降3.2% —— 至20. 93 亿片。 2024 年，由于新款智能手机的发布，换机需求有所增加，但今年预计会有所减少。

全球出货量第 一的是中国的京东方（BOE），其去年的出货量为6. 13 亿片（份额为28.4%），预计今年出货量将再增长2.7% —— 至6.3亿片。

三星显示（SDC）位居第二，出货量为 3.78 亿片（17.5%），原因是苹果和三星电子对智能手机面板的需求增加。不过，随着苹果供应商多元化，预计今年出货量将较去年下降 3.5%。

出货量位列第三的依旧是中国企业 —— 惠科（HKC），其2024 年手机面板出货量为 2.28 亿片，预计2025年会下滑至3.65亿片。

第四则是中国的华星光电（CSOT），2024年的出货量大2.15亿片，预计2025年将增长至2.23亿片。

位列第五的是中国的天马（Tianma），其在2024年的出货量为1.58亿片，2025年预计会实现10%的增长。

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