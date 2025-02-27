AI入侵各行各业，“被替代”的白领、蓝领们如何求生？

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:随着AI逐步渗透入劳动力市场，原本属于人类的“劳工市场”也开始了翻天覆地的大变革。简单或重复性的工作正在逐步被AI替代，而人类正在逐渐退居幕后。与此同时，对AI进行训练或管理的工作也变得愈发重要起来。一场足以媲美产业革命的 “AI革命” 已经拉开帷幕。

今年 1 月，世界经济论坛（WEF）在其发布的《2025 年未来职业报告》中表示，到 2030 年，全球约 22% 的工作岗位将受到AI的冲击。在没有AI（或机器）辅助的情况下，人类能够从事的行业占比将从 2025 年的 47% 大幅下降至 2030 年的 33%。与之相反的，在没有人类辅助的情况下，AI能够完全胜任的行业占比将在同一时期从 22% 增加到 34%。也就是说，AI将拥有比人类更多的工作机会。

诸如文件整理、报告撰写和数学计算等领域已经几乎完全被AI技术所替代，这些行业正在逐步淘汰人类从业者。

美国联合包裹运送服务公司（UPS）去年解雇了人数多达 12000+ 的“办公室职员” 。谷歌母公司Alphabet、微软（MS）、亚马逊（Amazon）、Meta 等公司在过去几年间也逐步解雇了数万名员工。特别是 Meta —— 2022 年，解雇了 1 万 1000 人；2023 年，解雇了 1 万人；预计 2025 年，还将裁员 3600 人。

蓝领们也面临着失业的危机。今年 1 月在美国拉斯维加斯举行的 “2025 年国际消费电子展（CES 2025）” 上，比较大的话题便是搭载在机器人上的 “Physical AI”。这也意味着，在不久的将来，电影中的场景将变为现实 —— AI 将不再局限于计算机中，而是会进入现实世界，并逐步取代人类。

特斯拉CEO埃隆・马斯克表示，将在特斯拉电动汽车工厂 Gigafactory 中投入使用AI机器人。此外，韩国现代汽车集团旗下的波士顿动力公司（Boston Dynamics）、中国的宇树科技等也有同样的计划。

AI不仅不需要工资、还可以不眠不休，因此在生产效率方面，必然会将人类远远甩在后面。世界经济论坛分析称，企业引入AI的话，相比人类的生产效率能高出 4.8 倍。如果不能妥善应对这一变革，劳动者个人将不可避免地陷入越来越被动的境地。

为了应对这一情况，有人提议对引入AI技术的企业征税，或者对AI机器人征税，以保障失业人员的生计。举个例子，就好比Uber优步正在向因共享汽车服务而受到冲击的出租车行业提供补贴一样，有人认为企业在引入AI技术的同时，也可以采用这种方式。

如果 AI 正式进入劳动力市场，人类可能会转向“只管控劳动成果而不参与劳动过程”的情况。如果真的走到这一步，正规就业岗位将会减少，非正规就业可能会成为劳动力市场的‘常态’。 这就是为什么必须尽快建立再培训体系、并调整劳动制度，以确保那些被AI排除在外的人能够维持生计的原因。

（举报）