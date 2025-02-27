苹果拒绝终止DEI计划，特朗普发文抨击：这是一场骗局！

在苹果决定维持DEI计划及现行政后，策特朗普通过一条帖文对其进行了抨击 —— 而内容也大致如外界所料。

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:本周二（当地时间），苹果公司举行了 2025 年度股东大会。正如预期的那般，会议涉及诸多议题，其中就包括来自保守派智库国家公共政策研究中心（NCPPR）提出的与DEI（多元化、平等和包容性）相关的提案。

苹果CEO蒂姆·库克向股东们表示，公司更倾向于维持现有的多样性、公平性和包容性（DEI）计划及其相关政策与招聘制度。最终，股东们以压倒性的投票率支持延续现行政策。

不出所料，特朗普总统随后在Truth Social平台上对此事发表了看法，对苹果公司的DEI计划进行了抨击，称其“是一场骗局”。

库克此前就已预料到了这一结果 —— 他提前向股东们明确表示：除非是法律强制要求，否则公司不会改变现有政策！

库克表示：随着法律环境的变化，我们可能需要对DEI计划进行调整以便使其符合规定，但我们对每个人的尊严与尊重这一根本准则，以及为此付出的努力永远都不会动摇。苹果将继续致力于构建‘’让每位员工都能充分发挥潜能的归属感文化’。

多年来，苹果公司在其多元化、公平与包容政策上的立场一直坚定且始终如一，库克本人也将此视为公司取得巨大成功额原因之一。截止至 2 月 26 日，苹果公司市值到达3. 7 万亿美金的事实也成为了理想佐证。

同时，苹果公司坚称，不存在与多元化、公平与包容（DEI）相关的招聘配额。

实际上，即使特朗普在不久后企图通过“立法”的方式来废除多元化、公平与包容相关计划，也丝毫不令人感到意外，毕竟这就是他的一贯做法。

在此之前，特朗普呼吁终止政府部门和私营企业中的多元化、公平与包容计划，并声称这些举措是对美国人的“歧视”。包括 Meta、亚马逊、高盛等在内的许多美国公司为了获得特朗普的“青睐”，都已纷纷“相应政策”，缩减甚至彻底终止了他们的DEI计划。

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