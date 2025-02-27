首页 > 业界 > 关键词  > 苹果公司最新资讯  > 正文

苹果拒绝终止DEI计划，特朗普发文抨击：这是一场骗局！

2025-02-27 10:13 · 稿源：站长之家

image.png

苹果决定维持DEI计划及现行政后，策特朗普通过一条帖文对其进行了抨击 —— 而内容也大致如外界所料。

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:本周二（当地时间），苹果公司举行了 2025 年度股东大会。正如预期的那般，会议涉及诸多议题，其中就包括来自保守派智库国家公共政策研究中心（NCPPR）提出的与DEI（多元化、平等和包容性）相关的提案。

苹果CEO蒂姆·库克向股东们表示，公司更倾向于维持现有的多样性、公平性和包容性（DEI）计划及其相关政策与招聘制度。最终，股东们以压倒性的投票率支持延续现行政策。

QQ20250227-095639.png

不出所料，特朗普总统随后在Truth Social平台上对此事发表了看法，对苹果公司的DEI计划进行了抨击，称其“是一场骗局”。

库克此前就已预料到了这一结果 —— 他提前向股东们明确表示：除非是法律强制要求，否则公司不会改变现有政策！

库克表示：随着法律环境的变化，我们可能需要对DEI计划进行调整以便使其符合规定，但我们对每个人的尊严与尊重这一根本准则，以及为此付出的努力永远都不会动摇。苹果将继续致力于构建‘’让每位员工都能充分发挥潜能的归属感文化’。

苹果、库克

多年来，苹果公司在其多元化、公平与包容政策上的立场一直坚定且始终如一，库克本人也将此视为公司取得巨大成功额原因之一。截止至 2 月 26 日，苹果公司市值到达3. 7 万亿美金的事实也成为了理想佐证。

同时，苹果公司坚称，不存在与多元化、公平与包容（DEI）相关的招聘配额。

实际上，即使特朗普在不久后企图通过“立法”的方式来废除多元化、公平与包容相关计划，也丝毫不令人感到意外，毕竟这就是他的一贯做法。

特朗普 川普 美国总统

在此之前，特朗普呼吁终止政府部门和私营企业中的多元化、公平与包容计划，并声称这些举措是对美国人的“歧视”。包括 Meta、亚马逊、高盛等在内的许多美国公司为了获得特朗普的“青睐”，都已纷纷“相应政策”，缩减甚至彻底终止了他们的DEI计划。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 长视频做短剧，一场平台的南辕北辙？

    2月20日，影视行业迎来了2025年的“开年第一会”——首届中国电视剧制作产业大会。爱优腾芒等平台大佬纷纷出席，制作公司、导演编剧们也围绕过去两年影视行业的变革激烈讨论。做短剧只是长视频平台发展道路上的一个小分支，做好长视频本身的内容才是重中之重，否则注定是一场南辕北辙，下沉市场的用户没抓住，高价值用户也渐渐流失。

    ​长视频

  • 韩庚用AI“复活”卢靖姗父母：来一场跨时空对话

    2月28日消息，据媒体报道，近日在综艺节目《妻子的浪漫旅行》中，韩庚精心为卢靖姗制造了一波浪漫，还用AI让爸爸妈妈来了一段跨时空的对话。那句再也听不见的我爱你”成为了久违的惊喜，这段视频看哭了观众，有网友表示，这一刻突然明白了AI存在的意义。据了解，让老照片复活”是利用了生成式AI技术，老照片作为家庭记忆的重要载体，往往承载着我们对过去亲人、�

    ​韩庚 ​卢靖姗 ​跨时空对话

  • 《哪吒2》票房破30亿！河南一影院10分钟一场 一天排了88

    快科技2月2日，据灯塔专业版最新数据，2月2日15时06分许，哪吒2票房突破30亿，打破16项影史纪录，包括过去三年春节档影片档期票房纪录、中国影史动画片首映日票房纪录等。从媒体及观众反映来看，《哪吒之魔童闹海》在春节档期间表现出色，凭借其精彩的剧情、出色的特效以及深刻的主题，赢得了观众和业内人士的高度评价。因为我们的观众群年龄比较广泛，也要照顾到一些小孩的观影体验。

    ​哪吒2 ​票房破纪录 ​春节档影片

  • 阿里深夜开源万相2.1，这是AI视频领域的DeepSeek啊。

    昨天的AI新闻有点太密集了，肝快废了。凌晨2点半，Claude发3.7Sonnet，凌晨5点半，阿里发了推理模型QwQ-Max的预览版，早上10点DeepSeek开源了一个DeepEP代码库，然后晚上10点20，阿里的视频模型万相2.1，也来了。既然看到这里了，如果觉得不错，随手点个赞、在看、转发三连吧，如果想第一时间收到推送，也可以给我个星标⭐～谢谢你看我的文章，我们，下次再见。

    ​AI新闻 ​Claude ​3.7Sonnet

  • 李想发文选择“让路”小米后！雷军发文感谢

    今天上午，理想汽车突然公布了首款纯电动SUVi8的官图，让业界顿时炸开了锅。理想汽车CEO李想发文解释了一番缘何突然发布理想i8的起因。这次双Ultra，将会是一个全新时代的开始。

    ​理想汽车 ​i8 ​纯电动SUV

  • 与Mac配对失败！苹果AR眼镜项目开发终止

    据科技行业知名爆料人马克古尔曼最新报告，苹果公司近日正式终止了一款AR眼镜的开发计划。该产品原计划与Mac设备协同使用，定位为日常可穿戴设备”非类似VisionPro的独立头显。尽管AR眼镜被视为VisionPro的补充方案，以更低门槛拓展消费级市场，但其技术门槛与成本矛盾始终难以平衡。

    ​苹果 ​AR眼镜 ​开发终止

  • Deepseek的AI这是要承包中国出行领域？从电动汽车、到电动车……

    DeepSeek在出行领域的地位正在不断地提升，从汽车巨头、到电动车制造商等各类企业都在将AI融入其产品中。这股应用热潮最初始于主要的电动汽车制造商最近已扩展至国内领先的电动两轮车品牌。中国电动汽车百人会的张永伟预计，到2025年，约1500万辆汽车将配备初步的自动驾驶系统，这凸显了这项技术在重塑中国交通系统方面的变革潜力。

    ​DeepSeek ​电动车 ​汽车行业

  • 顶峰相见，奥特曼计划DeepSeek梁文锋会面，会聊些啥？

    据报道，近日OpenAICEO山姆·奥特曼在某个节目中表示，“为了不让OpenAI被超越，每天都有压力。计划与DeepSeek的领导层会面。不如先猜猜二人碰面会聊些啥?我们也把问题抛给DeepSeek，看看它怎么说?AI给出的答案包括技术、市场战略、行业共建、竞争等方面，可以说非常全面了。

    ​OpenAI ​DeepSeek ​山姆·奥特曼

  • 英伟达、微软、亚马逊三家美国巨头同日接入DeepSeek 网友实测：这是要成精！

    DeepSeek横空出世，让美国硅谷感受到了前所未有的压力。甚至那些平时对AI毫不关心的人，也感受到了来自中国AI的震撼。有网友评论称，和DeepSeek对话太有意思了，它真的好懂”有网友评论表示，DeepSeek双商都高，懂人情世故”DeepSeek这是要成精”。

    ​DeepSeek ​AI技术 ​英伟达

  • 苹果独立AR眼镜计划不变！只是需要更长时间

    前不久报道称，苹果取消了打造由Mac驱动的AR眼镜计划，这让外界猜测苹果的AR眼镜开发是否会像苹果汽车一样胎死腹中。苹果仍在致力于打造一款独立的AR眼镜，只是这款产品需要更长的时间才能完成。苹果的视觉产品团队仍在研发这类产品的关键技术基础，苹果将继续改进显示技术、芯片技术等关键领域，以使这类产品更加可行。

    ​苹果 ​AR眼镜 ​Mac

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM