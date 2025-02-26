抓取、抄袭内容，不正当竞争…在线教育公司Chegg起诉谷歌

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:近日，Chegg公司以谷歌存在反竞争行为为由对其提起诉讼，他们主张谷歌通过不正当的方式从 Chegg 网站上抓取资料，用于其AI搜索结果的展示。据悉，Chegg最初是以出租教科书业务发家的，后来拓展到了在线作业辅导领域。

其实，这并非什么新颖的案件 —— 多年来，谷歌一直受到诸如 Yelp 点评网等公司的抨击，原因是：谷歌一直利用其在搜索领域的主导地位抄袭这些公司的产品及内容，企图通过这种手段将用户留在谷歌自己的网站上。

Chegg 公司认为，谷歌通过抓取网站内容并直接在搜索结果页面上展示内容片段的行为正在扼杀对原创内容的需求，同时也削弱了像 Chegg 这样的公司在实际投资产出支撑AI程序的“原材料”方面的经济动力。

尽管大型科技公司纷纷表态支持特朗普总统，但新政府的一些成员对该行业仍持怀疑态度，所以谷歌不一定能躲过这起诉讼案件。不过，令人意外的是，在提起诉讼后的第二天，Chegg 公司的股价就下跌了 30%。

面对“抄袭”、“不正当竞争”等指控，谷歌等科技公司辩称，他们在聊天机器人中使用第三方的资料皆属于合理使用，原因是他们已经对这些内容进行了大幅的转化。他们还声称，像由AI生成摘要这类新工具并不会减少第三方网站的流量，这些工具反而可以帮助用户更快地找到他们想要的信息 —— 一旦他们发现了感兴趣的内容，总是会想要进一步深入了解。言外之意便是：是你们自己网站的内吸引不了客户！

但是呢，对于像 Chegg 这类能够为一些惯于偷懒的学生直接提供数学题答案的网站来说，用户似乎只需要从谷歌上复制粘贴答案便可。因此，Chegg 公司起诉谷歌确实有其道理。

而谷歌们的这种行为也印证了 “互联网已死” 的理论 —— 即互联网正被泛滥成灾的AI活动和自动生成的内容所淹没（比如：脸书、YouTube 上的AI垃圾内容）。

实际上，为了应对AI的冲击，Chegg 公司自己也着急忙慌地推出了由AI辅助生成答案的服务来参与竞争，但不少用户在 Reddit 等论坛上吐槽，该公司提供的解题答案经常是错误的。从某种意义上说，谷歌这样的公司对此应负有责任。

其他网站，比如面向程序员的问答网站 StackOverflow，也因AI模型的出现而遭受同样的冲击。在 StackOverflow 上，用户需要浏览多位专业人士的讨论内容才能全面了解情况。这种方式虽然较慢，但用户不仅能更好地理解问题的解决方案，还能明白个中缘由。

Chegg 公司可能不是最值得同情的一方，但如果像 Chegg 和 StackOverflow 这样的网站无法生存下去，无法产出支撑AI模型的详细的、循序渐进的“知识原材料”，那么这些所谓的AI工具又将从哪儿“抄”呢？

但遗憾的是，似乎不少用户并不在意内容的真伪，甚至他们在明知AI工具所提供的答案容易出错的情况，依然会因为纯粹的懒惰而接受这些结果。

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