韩媒大呼：YouTube又歧视我们！因韩国不在其“低价套餐”首发行列

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:YouTube 正准备推出一项可以无广告观看视频的低价套餐，在此情况下，韩国预计将再次被排除在首批推出该套餐的目标国家之外，韩国国内消费者遭受差别对待的争议恐将再次激化。

YouTube 已经在美国、印度、欧洲等主要国家运营着比普通套餐价格更低的家庭套餐和学生套餐，但唯独在韩国只适用每月 14900 韩元（折合约 75 元人民币）的单一套餐价格，这使得韩国国内消费者的不满情绪日益高涨。

据当地时间 23 日彭博社报道，YouTube 即将正式推出 “Premium Lite” 的低价套餐。而所谓的“Premium Lite”套餐的价格虽然只有目前 Premium 套餐的一半，但也能提供跳过广告的功能，不过预计不包含免费使用 YouTube Music、以及离线下载功能。

据悉，这一套餐预计会优先在美国等部分国家、以及YouTube正在试行差别化套餐的澳大利亚、德国、泰国推出。

对此，被排除在首批普及地之外的韩国不干了，韩国国内消费者纷纷批评说“这不又是在歧视韩国吗？”

目前，与美国、印度、欧洲等经济水平相近的国家相比，Youtube在韩国坚持实行格外高昂的定价策略。据悉，一个四口之家使用YouTube的Premium套餐时，在韩国每个月需要支付 59600 韩元（折合约 300 元人民币），但在日本每月只需支付 22000 韩元（折合约 110 元人民币），在德国每月只需支付 36000 韩元（折合约 180 元人民币），相比之下价格要低得多。

韩国消费者像这样承担着比其他国家更高费用的情况已经持续了数年，在韩国国会的国政监察中，这个问题也一直被提及。

然而，YouTube 的运营方谷歌只是反复给出 “正在研究引入学生套餐、家庭套餐和轻量版套餐” 这样笼统的回答，态度一直很消极。特别是谷歌韩国强调套餐定价权限在总公司，他们无权过问，因此被批评是在推卸责任。

另一方面，为了应对 YouTube 限制韩国消费者选择权的政策，韩国公正交易委员会去年 8 月向谷歌方面传达了意见，要求在 YouTube 高档套餐中增加除 YouTube Music 以外的音乐流媒体服务商品。

公正交易委员会在审查谷歌方面的意见书后，将决定最终的制裁程度。如果 YouTube 的差别化定价政策和不合理行为持续下去，预计韩国国内消费者的抵触情绪会愈发强烈。

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