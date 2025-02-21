外国博主Lewis Painter说：OPPO Find N5很出色，但有一点很遗憾！

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:经过数周的预热 —— 包括与苹果超薄的 iPad Pro M4 进行对比，OPPO Find N5 终于发布了 —— 它是 2025 年最薄的折叠屏手机，至少目前是。在OPPO Find N5 发布后，外国知名数码博主Lewis Painter分享了他对这款新机的看法。

以下为大致内容：

OPPO Find N5 折叠状态下厚度仅为 8.93 毫米，重量仅有 229 克，接近常规智能手机水平。

这在一定程度上要归功于重新设计的铰链形态创新，不仅更薄，而且更耐用。当然，这也离不开大量技术创新。反正，你们自己看看这手机就知道了，它堪称杰作，尤其是与相对厚重的三星 Galaxy Z Fold 6 相比时。

虽然机身尺寸超薄，但 OPPO Find N5 仍然是功能最丰富的折叠屏手机之一。

OPPO Find N5 配备了一块 6.62 英寸和一块 8.12 英寸的 120Hz LTPO AMOLED 屏幕，根据目前看到的实物图，后者的折痕非常细微。它还搭载了一块高达 5600 毫安时的电池，是目前同类产品中比较大的，且支持 80 瓦快速有线充电和 50 瓦无线充电。

在性能方面，OPPO Find N5 搭载了骁龙 8 Elite 处理器，足以与市面上一些旗舰手机竞争，同时配备高达 16GB 的运行内存和 512GB 的存储空间。

不可否认，这种轻薄的设计也带来了一个不足之处 —— 那就是相机配置。前作 OPPO Find N3 配备了 4800 万像素主摄、6400 万像素长焦镜头和 4800 万像素超广角镜头，而新款的 OPPO Find N5 则配备了 5000 万像素主摄、5000 万像素潜望式镜头和 800 万像素超广角镜头。

我一直认为，一部优秀的相机不仅仅取决于像素数，所以在亲自测试之前，我暂且保留看法，但就参数来看，超广角镜头的配置下降得尤为明显。

虽说相机方面有所缩水，但 OPPO Find N5 仍然是一款非常诱人的超薄折叠屏手机。但很遗憾的一点是，它不会在英国或美国上市，所以暂时是没法亲自尝试了！

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