【一文看懂】iPhone 6e 和 iPhone 16差在哪儿、该选谁？

苹果公司对其“平价线”iPhone SE系列进行了更新，全新的设计、引入Apple intelligence功能、还换了个新名字 —— iPhone 16e。

而 iPhone 16e 的发布也让一些果粉陷入了纠结当中：到底该选择价格稍高的 iPhone 16 呢？还是新品 iPhone 16e 呢？这两者有哪些差距呢？

1、外观尺寸对比

iPhone 16 的长度为长度147.63mm，宽度71.62mm，厚度7.8mm‌，够薄，但就其整体尺寸而言，又不会显得太薄。在重量方面，iPhone 16 的重量正好是170g，比 iPhone 15 还稍轻些。

iPhone 16e 的宽度、厚度与 iPhone 16 相同，长度略微短些，为5. 78 英寸（iPhone16 是5. 81 英寸）。重量上也略微轻些，为167g。

在设计方面，iPhone 16 上采用了标准的磨砂玻璃夹心设计，搭配铝合金金属边框。中间使用的是航空级铝金属，而前置面板的玻璃还采用了超瓷晶面板防护，以增强韧性。

iPhone 16e 沿用了这种设计，前置面板同样配备了超瓷晶面板。

苹果对 iPhone 16 的摄像头凸起部分进行了调整，摒弃了方形的凸起，转用采用更纤薄的设计，且摄像头呈垂直排列。

iPhone6e背面只有一个 4800 万像素的融合式摄像头。

iPhone 16 配备了用于唤醒设备的侧边按钮、音量控制按钮、一个操作按钮，以及新增加的相机控制按钮。而 iPhone 16e 并未配备相机控制按钮。

2、屏幕

iPhone 16 配备了一块常见的 6.1 英寸 OLED 超视网膜 XDR 显示屏。其分辨率为 2556×1179 像素，像素密度为 460ppi，这在苹果的期间智能机中是相当标准的配置。

iPhone 16e 同样搭载了一块 6.1 英寸的超视网膜 XDR 显示屏，也是 OLED 材质。不过，它的分辨率略小些，为 2532×1170 像素，同时保持了 460ppi 的像素密度。

iPhone 16 的 OLED 屏幕拥有 2000000:1 的对比度。对于 SDR 内容，其亮度为 1000 nit；对于高动态范围（HDR）内容，峰值亮度为 1600 nit；在户外使用时，亮度比较高可达 2000 nit。

iPhone 16e 保留了同样的对比度，但亮度没那么高。在通常的使用场景下，其比较大亮度为 800 nit，而对于 HDR 内容，峰值亮度可提升至 1200 nit。

iPhone 16 的屏幕顶部有灵动岛，它将智能用户界面元素与显示屏上的摄像头开孔相结合，带来了虚拟软件与硬件之间更为流畅的交互效果。

而在 iPhone 16e 上，那种被诟病的刘海屏又回来了！它位于屏幕顶部，完全无法享受到灵动岛的交互效果。

在显示屏的规格清单中，两款手机都具备原彩显示、广色域（P3）、触感触控，以及防指纹的疏油涂层。

与曾经的 iPhone SE 相比，iPhone 16e 的显示效果显著提升。不过，就规格而言，iPhone 16 的显示屏依旧略胜一筹。

3、摄像头

iPhone16 配备了两颗后置摄像头，主摄为 4800 万像素、光圈 f/1.6、具备传感器位移式光学防抖功能。另一颗则是1200 万像素的超广角镜头，光圈为 f/2.4，可实现等效 2 倍的广角拍摄，视野范围达 120 度。

iPhone 16e只配备了一颗4800 万像素的融合摄像头，光圈为 f/1.6。这点与iPhone16 差距不大，但 iPhone 16e 使用的是更常见的光学防抖功能，而非传感器位移式防抖。

在拍摄静态照片方面，两者也存在差异，iPhone 16 能够进行微距摄影和拍摄空间照片，而 iPhone 16e 则不具备这些功能。

在视频拍摄方面，iPhone 16 能够拍摄 4K 60 帧的杜比视界 HDR 视频、4K 30 帧的电影级视频防抖、2.8K 60 帧的运动模式视频，以及 1080p 240 帧的慢动作视频。iPhone 16 的其他视频拍摄功能还包括连续自动对焦、立体声录音、音频变焦、空间视频夜景延时摄影，以及防抖延时摄影。

而苹果并没有为 iPhone 16e 配备电影效果模式、运动模式、空间视频拍摄功能，以及微距视频拍摄功能。

iPhone 16 的前置摄像头是原深感摄像头阵列的一部分，为 1200 万像素，光圈为 f/1.9。它支持使用光子引擎、深度融合技术、智能 HDR 5、人像模式、人像光效、摄影风格，以及制作动画表情和拟我表情等计算摄影功能。

iPhone 16e 的前置摄像头完全相同，只是它位于刘海屏区域，而不是灵动岛区域。

在前置摄像头视频拍摄方面，两款机型都能拍摄 4K 60 帧的杜比视界视频和 120 帧的 1080p 慢动作视频。虽然两者都支持比较高 4K 分辨率的电影级视频防抖功能，但只有 iPhone 16 提供 4K 30 帧的杜比视界电影效果模式。

毫无疑问，两颗摄像头确实要优于一颗摄像头，与 iPhone 16e 相比，iPhone 16 在摄影方面有更多的可能性。抛开 iPhone 16e 缺少超广角摄像头和一些拍摄模式之外，从参数上看，它们的表现相当接近。

不过，如果摄影功能对你来说很重要的话，那 Pro 系列机型可能是更好的选择。

4、处理性能

iPhone 16 使用高通调制解调器，支持 sub-6GHz 频段和毫米波（mmWave）频段的 5G 网络连接。作为备用网络，它还具备采用 4x4 多输入多输出（MIMO）技术和载波聚合技术的千兆级长期演进（LTE）网络。

到 iPhone 16e 时，苹果转而采用了自家设计的调制解调器。C1 调制解调器是苹果在这一组件上的初次商业尝试，可以说 iPhone 16e 是一次试验，或许是未来苹果其他产品中是否会采用该调制解调器的关键所在。

尽管 C1 调制解调器是全新的，但它无法提供与 iPhone 16 相同的蜂窝网络速度，因为它仅支持 sub-6GHz 频段的 5G 网络。

在短距离连接方面，iPhone 16 支持 Wi-Fi 7 无线网络和蓝牙 5.3 技术，还配备了超宽带（Ultra Wideband）技术，可用于追踪丢失的 AirTags（苹果追踪器）以及其他 iPhone 15 系列手机。

iPhone 16e 则降级为支持 Wi-Fi 6 无线网络，不过对于大多数用户来说，这也够用。此外，它保留了蓝牙 5.3 技术和近场通信（NFC）功能。不过，iPhone 16e 没有配备超宽带技术和 Thread 协议，所以其 “查找”（Find My）功能和 “家庭”（HomeKit）应用的使用体验不如 iPhone 16。

iPhone 16 的实体连接采用 USB-C 接口，沿用 USB 2.0 的传输速度标准。iPhone 16e 采用了同样的配置。

5、电源与电池

据苹果官方数据显示，iPhone 16 的电池容量能够支持长达 22 小时的本地视频播放、长达 18 小时的流媒体视频播放、音频播放时长最长可达 80 小时。

而 iPhone 16e 的电池续航表现更胜一筹。iPhone 16e 的本地视频播放时长可达 26 小时、流媒体视频播放时长增至 21 小时、音频播放时长则增加到 90 小时。

至于为何会有这样的差异，原因暂不明确。

在充电问题上， iPhone 16 与 iPhone 16e均可使用 USB-C 接口进行快速充电。当使用功率为 20 瓦或更高的充电器时，大约 30 分钟就能将电量充至 50%。

iPhone 16 支持完整的无线充电功能，其中 MagSafe 无线充电功率比较高可达 25 瓦，另外还支持 15 瓦的 Qi2 无线充电以及 7.5 瓦的 Qi 无线充电。

iPhone 16e 也具备无线充电功能，但并非 MagSafe 无线充电。它支持 Qi 无线充电，功率限制在 7.5 瓦。

6、内存、颜色、价格

iPhone 16 有三种存储容量版本，其中 128GB 版本售价 799 美元，256GB 版本售价 899 美元，512GB 版本售价 1099 美元。提供了黑色、白色、粉色、深青色和群青色‌‌这几种配色。

iPhone 16e 也同样是三种存储容量版本，128GB 版本售价 599 美元，256GB 版本售价 699 美元，512GB 版本售价 899 美元。不过颜色的选择相对较少，只有黑色和白色。

写在最后

可以说，相比曾经的 iPhone SE 系列，iPhone 16e 已经有了相当大的提升，在某种程度上，已经能够与当前的某些旗舰机型相媲美了。

当然，相比iPhone 16，iPhone 16e 在某些方面稍逊一些，但多为“小地方”。如果你能接受这些“小差异”，就能节省 200 美元。

毕竟 iPhone 16e 的“平价”主要是体现在它的价格上嘛。

最后附上两款手机的规格明细：

规格 iPhone 16e iPhone 16 起始价格 599 美元iPhone 16e 特出惠价格 799 美元iPhone 16 特出惠价格 尺寸（英寸） 5.78 x 2.82 x 0.31 5.81 x 2.82 x 0.31 重量（盎司） 5.88 6 侧边按键 操作按钮 操作按钮、相机控制按钮 处理器 A184 核图形处理器（GPU） A185 核图形处理器（GPU） 存储容量 128GB、256GB、512GB 128GB、256GB、512GB 显示屏类型 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏 分辨率 2532 x 1170 像素，像素密度 460ppi 2556 x 1179 像素，像素密度 460ppi 原彩显示 支持 支持 生物识别 面容 ID 面容 ID 连接性 5G（仅支持 Sub-6GHz 频段）、千兆级 LTE、Wi-Fi 6、蓝牙 5.3、NFC、卫星紧急求救功能、卫星道路救援功能、USB-C 接口（USB 2.0） 5G（支持 Sub-6GHz 频段和毫米波频段）、千兆级 LTE、Wi-Fi 7、蓝牙 5.3、第二代超宽带技术、NFC、卫星紧急求救功能、卫星道路救援功能、USB-C 接口（USB 2.0）、支持 Thread 协议 后置摄像头 4800 万像素融合摄像头 4800 万像素融合摄像头、1200 万像素超广角摄像头（支持微距拍摄） 视频拍摄 4K 60 帧、4K 60 帧 HDR（支持杜比视界）、1080p 240 帧慢动作、光学防抖 4K 60 帧、4K 60 帧 HDR（支持杜比视界）、1080p 240 帧慢动作、电影效果模式、空间视频、微距视频、传感器位移式光学防抖、运动模式 前置摄像头 1200 万像素原深感摄像头、自动对焦 1200 万像素原深感摄像头、自动对焦 电池容量（视频播放时长） 最长可达 26 小时 最长可达 22 小时 无线充电 Qi 无线充电（7.5W） MagSafe 无线充电（25W） 颜色 黑色、白色 黑色、白色、青色、粉色、群青色

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