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2025支付宝集五福正式开启 集福攻略一览

2025-01-20 07:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:今日，支付宝年度盛事——集五福活动正式拉开帷幕，用户只需在支付宝内搜索“集福”，即可加入这场全民狂欢

今年的集五福活动，虽然依旧围绕着爱国福、富强福、友善福、和谐福、敬业福这五张经典福卡展开，但在玩法上却带来了前所未有的革新。与往年不同，今年的集福活动不仅增加了趣味性和互动性，更让开奖时刻变得随时随地，不再局限于除夕之夜。

在活动正式开启前的五天里，即15日至19日，用户通过参与“搜集福啦”活动，已提前收获了3张福卡，其中包括一张珍贵的“万能稀有卡”，该卡可在今日起兑换任意主题的稀有卡。

值得一提的是，今年的五福卡从往年的单一套系升级为多达29套特色主题福卡，用户可以根据自己的喜好，任选其中5套进行收集。每一套主题都独具特色，为用户提供了更多样化的选择。

此外，集卡方式也变得更加丰富多样。除了传统的扫“福”字、观看视频、参与蚂蚁森林和蚂蚁庄园互动外，用户还可以通过扫描IP主题元素、使用碰一碰支付等方式获取福卡。这些新玩法的加入，无疑为今年的集福活动增添了更多乐趣和挑战。

据悉，今年的集福活动将持续至大年初五，为用户带来持续的欢乐和惊喜。然而，由于福卡制作排期原因，原本备受期待的奥特曼主题福卡将无法如期上线。对此，支付宝官方表示遗憾，并期待未来有机会在集福活动中与大家共同遇见奥特曼。

支付宝2025年集五福活动的全新玩法和多样化集卡方式，不仅让这一传统习俗焕发出新的活力，也为广大用户带来了更加丰富和有趣的节日体验。

2025支付宝集福正式开启！玩法全变了 随时能开奖

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