荣耀赵明辞职：因身体原因辞任CEO 李健接任

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:1月17日，荣耀终端股份有限公司正式对外公布了其高层管理人员的调整情况。据公司内部公告，赵明因个人身体健康原因，向公司提出辞去CEO及相关职务的请求。经过深思熟虑和充分讨论，荣耀董事会决定尊重赵明的个人选择，接受其辞呈，并任命李健为新一任CEO。

李健在科技行业拥有超过二十年的丰富经验。他自2001年加入华为，并在华为工作了长达十七年之久。在此期间，他不仅在战略管理和全球化运营方面积累了深厚的专业知识，还参与了华为公司的多项重大改革和战略决策，展现出卓越的领导能力。特别是在2017年，李健进入华为监事会，进一步提升了他在公司内部的地位和影响力。

2021年，李健选择加入新荣耀，并迅速在公司内部担任了多个重要职务，包括管理团队核心成员、副董事长、董事以及人力资源部总裁等。他的到来为荣耀注入了新的活力和动力，帮助公司在独立运营的道路上取得了显著进展。

此次高层调整对于荣耀而言具有重要意义。赵明在担任CEO期间，成功带领荣耀从华为独立出来，并逐步实现了公司的独立运营。他的领导能力和战略眼光为荣耀的发展奠定了坚实基础。而李健的接任，则意味着荣耀将继续秉持创新和进取的精神，迎接新的挑战和机遇。

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