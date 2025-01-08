曾资助刘强东5毛钱上大学老人发声：有出息 非常欣慰

京东创始人刘强东近日向家乡江苏宿迁光明村的乡亲们送上了新年礼物，其中给上小学时的老师们每人发放10万元现金红包，这一消息引发了网友的热议，相关话题接连冲上热搜。据媒体报道，刘强东还给60岁以上的老人每人发放了一万元的红包，并准备了丰富的年货礼品，包括手机、家电、数码产品、电动车、服装、化妆品、食品、厨具以及灯笼等各类商品。村民们对刘强东的慷慨之举表示由衷的感谢，甚至有村民到刘强东家门口放鞭炮以示感谢.

刘强东的这一行为并非首次。早在2015年春节，他就曾回到老家，给全村650余名60岁以上的老人每人发放了一万元的春节特别红包。2018年春节，刘强东也为全村800多户人家送去了春节大礼包。今年的礼物清单中，除了常规的年货，还特别关注了老年人的健康生活，包括价值3899元的科大讯飞助听器、248元的足力健羊毛鞋以及199元的诺泰医用护腰带等，体现了刘强东对家乡老年人群体的关心与支持.

据悉，当年曾资助刘强东5毛钱1个鸡蛋上大学的72岁老人称，自己当年并没有图过回报，只是觉得刘强东是个穷孩子，现在看到他有出息了，感到非常欣慰。村民们也都希望刘强东身体健康，继续为家乡的发展做出贡献。刘强东的慷慨之举不仅让乡亲们感受到了温暖，也彰显了他不忘本、回馈家乡的赤子情怀.

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