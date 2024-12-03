苹果面临隐私诉讼:员工称公司通过iPhone追踪位置和数据

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:近日，一名苹果员工Amar Bhakta对公司提出诉讼，指控苹果公司强迫员工放弃隐私权并对他们进行监控。据Semafor报道，Bhakta在周一提交的诉讼中称，苹果通过公司管理的设备访问员工数据，其中包括员工使用的个人iPhone。

尽管苹果允许员工选择使用公司设备，诉讼指控苹果公司却鼓励员工将个人iPhone带到工作场所，并通过苹果内部管理软件控制这些设备。诉讼称，苹果收集与这些设备相关的数据，包括电子邮件、照片、视频、笔记和其他信息，并对其进行“搜索”。此外，员工还被要求将个人iCloud账户与公司系统链接，这使得苹果能够在员工下班后收集他们的位置数据和其他信息。

诉讼还进一步指出，苹果要求员工同意一项政策，允许公司在员工工作期间进行物理、视频和电子监控，甚至有权搜查员工在公司场所及其非苹果设备。这一行为被认为违反了加州的隐私法律，某些情况下甚至涉及员工的家庭办公室。

这并非苹果第一次因员工隐私问题面临争议。2021年，《The Verge》曾披露苹果员工对数据隐私的担忧，尤其是员工被迫将个人设备和账户与工作挂钩。此类争议也不是苹果独有，谷歌和亚马逊等其他科技公司也曾被指控监控员工。

此外，诉讼还涉及苹果公司“非法”的工资追回政策，Bhakta声称公司曾压制员工言论，甚至要求他删除LinkedIn上的个人资料，禁止公开讨论他在数字广告领域的工作经验。美国国家劳工关系委员会上个月指责苹果禁止员工讨论薪酬平等问题。

对此，苹果公司发言人乔希·罗森斯托克（Josh Rosenstock）回应称:“在苹果，我们专注于创造世界上最好的产品和服务，努力保护我们的团队为客户创造的发明。每位员工都有权讨论他们的工资、工作时间和工作条件，这一行为符合我们商业行为政策，并且所有员工每年都会接受培训。我们强烈反对这些指控，认为它们毫无根据。”

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