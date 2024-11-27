任天堂宣布2026年关闭中国地区Switch eShop和网络服务

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:任天堂近日宣布，将于2026年3月31日关闭其在中国的Switch eShop以及所有相关网络服务。自此日期起，数字商店将不再提供游戏下载或免费试用。随后，从2026年5月15日起，任天堂将停止所有下载和兑换服务，这意味着DLC内容将无法再兑换。

此外，所有其他网络相关的服务也将在2026年5月15日结束。任天堂尚未明确说明关闭这些服务的具体原因。不过，为了在关闭前留住用户，公司推出了一项奖励计划，微信用户可免费兑换最多四款任天堂游戏，兑换期为2024年11月27日至2026年3月31日。

可供选择的游戏包括:

新 超级 马里奥兄弟 U 豪华版

马里奥兄弟 U 豪华版 超级 马里奥奥德赛

马里奥奥德赛 马里奥赛车8豪华版

超级 马里奥派对

马里奥派对 马里奥网球Ace

耀西的手工世界

灵活大脑学校

川岛博士的大脑锻炼

星之卡比 新星同盟

新宝可梦快照

Pokémon Go! 皮卡丘

精灵宝可梦 Let's Go! 伊布

任天堂目前尚未解释这项决策的具体背景，也不清楚这是否与销售数据有关，或者是否会对未来的Switch2在中国的发布产生影响。

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