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任天堂宣布2026年关闭中国地区Switch eShop和网络服务

2024-11-27 10:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:任天堂近日宣布，将于2026年3月31日关闭其在中国的Switch eShop以及所有相关网络服务。自此日期起，数字商店将不再提供游戏下载或免费试用。随后，从2026年5月15日起，任天堂将停止所有下载和兑换服务，这意味着DLC内容将无法再兑换。

Switch 任天堂

此外，所有其他网络相关的服务也将在2026年5月15日结束。任天堂尚未明确说明关闭这些服务的具体原因。不过，为了在关闭前留住用户，公司推出了一项奖励计划，微信用户可免费兑换最多四款任天堂游戏，兑换期为2024年11月27日至2026年3月31日。

可供选择的游戏包括:

  • 超级马里奥兄弟 U 豪华版
  • 超级马里奥奥德赛
  • 马里奥赛车8豪华版
  • 超级马里奥派对
  • 马里奥网球Ace
  • 耀西的手工世界
  • 灵活大脑学校
  • 川岛博士的大脑锻炼
  • 星之卡比 新星同盟
  • 新宝可梦快照
  • Pokémon Go! 皮卡丘
  • 精灵宝可梦 Let's Go! 伊布

任天堂目前尚未解释这项决策的具体背景，也不清楚这是否与销售数据有关，或者是否会对未来的Switch2在中国的发布产生影响。

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