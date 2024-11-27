任天堂宣布2026年关闭中国地区Switch eShop和网络服务

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:任天堂近日宣布，将于2026年3月31日关闭其在中国的Switch eShop以及所有相关网络服务。自此日期起，数字商店将不再提供游戏下载或免费试用。随后，从2026年5月15日起，任天堂将停止所有下载和兑换服务，这意味着DLC内容将无法再兑换。
此外，所有其他网络相关的服务也将在2026年5月15日结束。任天堂尚未明确说明关闭这些服务的具体原因。不过，为了在关闭前留住用户，公司推出了一项奖励计划，微信用户可免费兑换最多四款任天堂游戏，兑换期为2024年11月27日至2026年3月31日。
可供选择的游戏包括:
- 新超级马里奥兄弟 U 豪华版
- 超级马里奥奥德赛
- 马里奥赛车8豪华版
- 超级马里奥派对
- 马里奥网球Ace
- 耀西的手工世界
- 灵活大脑学校
- 川岛博士的大脑锻炼
- 星之卡比 新星同盟
- 新宝可梦快照
- Pokémon Go! 皮卡丘
- 精灵宝可梦 Let's Go! 伊布
任天堂目前尚未解释这项决策的具体背景，也不清楚这是否与销售数据有关，或者是否会对未来的Switch2在中国的发布产生影响。
（举报）