苹果要求驳回反垄断诉讼，美国司法部称其垄断主张不可否认

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:苹果公司日前敦促联邦法官驳回美国司法部针对其提出的反垄断诉讼，认为政府的指控缺乏充分依据，仅基于推测性论点。司法部则在听证会上反驳称，苹果的市场主导地位和行为不可否认。

苹果辩称，政府指控其在智能手机市场非法垄断的论点过于投机，等同于对 iPhone 的“司法重新设计”。苹果强调，其市场份额不足以构成垄断，并试图将指控中的受害方描述为具有强大资源的公司，例如社交媒体平台、银行和游戏开发商。

司法部律师乔纳森·拉斯肯在新泽西州的听证会上回应称，苹果的说法不合常理。他指出:“苹果拥有垄断权，却声称被规模远小于它的所谓‘全球巨头’牵制，这是不可信的。”

政府的诉讼指控苹果通过多种行为限制竞争，包括:1. 降低 iPhone 与 Android 手机之间信息传递的质量;2. 限制第三方智能手表与 iPhone 的功能;3. 其他涉嫌反竞争行为。

目前，美国地方法院法官朱利安·泽维尔·尼尔斯将决定此案是否以现有形式进入审判，或者是否驳回部分或全部诉讼。他预计将在明年1月前做出裁决。

与此同时，特朗普即将上任，这可能对案件的走向产生影响。尽管如此，特朗普及其政府一贯将“大型科技公司”视为监管重点，其司法部在第一任期内已对其他科技巨头采取法律行动。因此，苹果或无法寄希望于形势逆转。

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