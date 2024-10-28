小米15 Pro起售价或超过5000元 此前雷军确认小米15涨价

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:小米公司即将在明晚发布小米15系列。近期，关于小米15系列价格上调的传闻不断，现在这一消息似乎已成定局。据爆料，由于内存存储、核心元器件的采购成本上涨以及汇率变动等因素，小米15系列的起始售价可能将在4500至5000元人民币之间。

小米15系列在软硬件方面都进行了显著升级，其售价预计将从4599元起跳，而上一代产品起始售价为3999元。除了标准版，小米15Pro的价格也有所上涨，王腾在微博的评论中提到，小米15Pro的起售价将达到5000元。与上一代小米14Pro的起售价4999元相比，预计小米15Pro的最终定价可能在5299至5599元之间。

小米15Pro在配置和定位上都有明显提升，不仅外观质感得到增强，还弥补了前代缺失的潜望式长焦镜头。此外，新一代产品的屏幕也进行了大幅升级，采用了全等深2K四微曲屏幕，其功耗与小米14的1.5K屏幕基本持平。同时，新机还配备了超声波指纹识别技术，为用户提供了全面的体验升级。

尽管小米15系列的价格有所上涨，但根据目前已知的配置信息，新机在性能和体验上的提升也非常明显，这表明小米公司在新一代旗舰手机上投入了更多的研发资源，以满足市场对高端手机的需求。

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