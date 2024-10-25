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小米澎湃OS 2带来全新HyperCore内核 卢伟冰：一触快、一眼新

2024-10-25 10:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息:小米集团总裁卢伟冰近日在社交媒体上分享了小米澎湃OS2最新进展，强调了其基础体验的全面升级。他指出，澎湃OS2带来了“一触即快”和“一眼即新”的显著变化，这得益于小米在系统底层的重构和统一融合。

卢伟冰回顾了小米澎湃OS的开发历程，自项目启动以来，小米致力于解决系统碎片化问题，通过Linux和Vela的融合内核，实现了在超过200多种硬件品类上的弹性部署。这一项目成为小米历史上耗时最长、涉及开发资源最多的产品项目，动用了5000名工程师，跨越OS、芯片、AI等多个领域学科，对底层基础设施进行了彻底的重构。

在系统基建的支撑下，澎湃OS2实现了核心技术的全面爆发，推出了全新的HyperCore澎湃内核，涵盖了性能、图形、网络、安全等四大类根技术。这项工作涉及了上千名工程师，拆分了280多个子系统，成立了305个专项，其中52项技术成果处于行业领先位置，并产生了200多篇专利。

HyperCore澎湃内核引入了全新的自研微架构调度器，从芯片微架构层面解析指令流水线，将任务执行的黑盒转变为白盒。这一技术能够真正从芯片端拆分任务执行的指令执行周期数和访存延时周期数，通过一体化调频机制和智能资源分配，显著降低了CPU空转比例，达到了19%的降低。

结合全新的小米动态内存技术和小米焕新存储2.0，澎湃OS2在调度器、内存管理、存储管理等三大底层技术上实现了全面刷新，使得搭载HyperCore的小米15系列在应用启动速度、游戏单帧功耗以及超重载复合场景的流畅度方面均达到了行业领先水平。

此外，澎湃OS2在图形方面也取得了重大突破，重构了图形渲染管线，实现了全局联合渲染，将图形异构计算的效率提升了12倍。这一技术突破使得小米在行业中创新性地实现了端侧实时视频分层能力，引领锁屏进入全视频时代。

卢伟冰强调，用户在实际使用中将感受到澎湃OS2在基础体验上的全新蜕变。他提到，每一项底层技术的落地都需要完成超过1000项的测试用例，任何涉及性能、功耗、热感的细微体验损失都必须经过专项攻克，全部达标后才能上线。

小米澎湃OS 2蜕变！卢伟冰：一眼快 一眼新

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