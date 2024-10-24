​苹果或将在 2025 年春季发布iPhone SE 4、iPad 11 和新的 iPad Air

据可靠消息，苹果公司在2025年春季可能会迎来一波重磅产品发布，预计会有三款全新的设备面世，这包括备受期待的 iPhone SE4、iPad11以及新一代 iPad Air。知名分析师马克・古尔曼在彭博社的一篇文章中提到，这些产品将在2025年3月至6月之间发布，这让众多苹果粉丝们充满期待。

虽然古尔曼早前就透露过 iPhone SE4和新 iPad Air 将在2025年上半年推出，但这次他将时间窗口缩小到了春季，这意味着在三月之前我们是无法看到这些新产品的。值得注意的是，古尔曼这次首次提到的 iPad11也是个亮点，之前大家对于这款入门级 iPad 的发布时间一直没有明确的消息。

当前的 iPad10.9（2022）并不支持苹果的 AI 功能，因此推出 iPad11也显得非常必要。按照古尔曼的说法，新款 iPad 将会支持 Apple Intelligence，届时苹果所有的平板产品都将具备这一先进功能。此外，iPhone SE4也有望实现类似的支持，而2024款 iPad Air 已经具备了 AI 能力，因此新一代的 iPad Air 在性能上会更加强大，能够更好地处理 AI 相关任务。

除了这些新型号，古尔曼提到即将推出的入门级 iPad 有多个型号，代号分别为 “J481” 和 “J482”。尽管他并没有透露这两个型号之间的具体区别，但很可能是将会推出不同屏幕尺寸的版本，类似于 iPad Air 和 iPad Pro 的配置。如果这些消息属实，我们将在未来的五到八个月内迎来更多的苹果新品。

划重点: 📱 iPhone SE4和新 iPad 系列预计将在2025年春季发布，包括 iPad11和新 iPad Air。 🖥️ iPad11将支持苹果的 AI 功能，这让人们对其新性能充满期待。 🔍 入门级 iPad 有多个型号，可能会推出不同的屏幕尺寸版本。

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