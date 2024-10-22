AI日报：Rhymes AI开源视频生成模型Allegro；Grok API正式上线；ComfyUI发布桌面一键安装包ComfyUI V1

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Rhymes AI开源视频生成模型Allegro:文本秒变高清视频

Rhymes AI最近开源了先进的文本生成视频模型Allegro，为人工智能生成视频领域带来新的可能性。Allegro能将简单文字描述转换为高质量短视频，支持各种电影主题，包括人物特写和动作场景。该模型核心技术包括大规模视频数据处理、视频压缩为视觉token和扩展视频扩散Transformer。团队正积极开发更先进功能，如图像到视频生成、运动控制和更长、基于叙事的视频支持。

【AiBase提要:】 🔑 Allegro能根据文字提示生成高质量短视频，覆盖各种电影主题。 🔑 核心技术包括大规模视频数据处理、视频压缩为视觉token和扩展视频扩散Transformer。 🔑 Rhymes AI开源Allegro模型权重和代码，鼓励社区探索、释放创造力，取得协作性进展。 详情链接:https://github.com/rhymes-ai/Allegro

2、Adobe新AI神器Project Turntable发布!2D矢量图秒变3D效果

Adobe在MAX2024大会上发布的全新AI工具Project Turntable让设计界为之振奋。这款革命性工具利用独特的AI算法，实现了2D矢量图像类似3D物体的自由旋转，彻底颠覆了传统的图像编辑方式。设计师只需简单操作，即可实现360度旋转，AI智能补全视角盲区，呈现令人惊叹的3D视觉效果。

【AiBase提要:】 ✨ 革命性AI工具:Project Turntable让2D图像实现类似3D物体的自由旋转，改变传统设计方式。 🎨 智能补全功能:AI能自动补全旋转过程中的视角盲区，展现出令人惊叹的3D效果。 🚀 先进生成式AI算法:通过深度学习和分析，AI能准确预测并生成图像缺失部分，确保作品完整性和连贯性。

3、马斯克官宣!xAI的Grok API正式上线，仅支持grok-beta模型、功能尚待完善

马斯克的AI新创公司xAI推出了名为Grok的生成性AI模型API，虽然功能还相对简单，但已正式实现。用户反馈购买使用积分时遇问题，API功能尚未全面上线。马斯克计划利用X平台数据训练AI模型，提升公司技术水平，尽管面临股东质疑。

【AiBase提要:】 🚀 xAI的API正式推出，仅支持“grok-beta”模型。 💰 用户反馈购买使用积分时遇问题，API尚未全面功能上线。 🧠 马斯克计划利用X平台数据训练AI模型，提升各大公司技术水平，尽管面临股东质疑。

4、ComfyUI发布桌面一键安装包ComfyUI V1支持自动更新

ComfyUI近日发布V1版本更新，带来一系列重大改进，包括全新桌面版应用、用户界面革新以及自定义节点安全机制升级。新版桌面应用支持跨平台运行，自动更新功能确保用户始终使用最新稳定版本。用户界面设计革新，模型库和工作流程浏览器功能优化。同时推出自定义节点注册表（CNR），提供更安全、稳定的自定义节点体验。

【AiBase提要:】 🚀 新版桌面应用支持跨平台运行，自动更新功能确保用户始终使用最新稳定版本。 💻 用户界面设计革新，顶部菜单栏整合功能，模型库和工作流程浏览器功能优化。 🔒 推出自定义节点注册表（CNR），提供更安全、稳定的自定义节点体验。 详情链接:https://www.comfy.org/waitlist

5、高通推出骁龙8至尊版处理器:端侧AI与智谱、腾讯混元达成合作

在今日举办的骁龙峰会2024上，高通技术公司发布了备受期待的骁龙8至尊版移动平台，采用台积电第二代3nm制程工艺，刷新手机处理器性能记录。新设计包括全大核架构，主频高达4.32GHz的超大核和3.53GHz的大核，提升45%性能，降低44%功耗。GPU性能提升40%，功耗降低40%，支持光线追踪。多款旗舰手机将搭载此芯片，带来前所未有的性能体验。与智谱、腾讯混元达成合作，推动端侧AI应用和普及。

【AiBase提要:】 🚀 骁龙8至尊版采用全新全大核设计，刷新手机处理器性能记录。 💡 骁龙8至尊版GPU性能提升40%，功耗降低40%，支持光线追踪。 📱 多款旗舰手机将搭载骁龙8至尊版芯片，带来前所未有的性能体验。

6、Meta智能眼镜在欧洲畅销，AI 功能未上线销量却超越传统Ray-Ban

Meta与Ray-Ban合作推出的智能眼镜在欧洲市场取得了巨大成功，尽管缺乏AI功能，但销量超越了传统Ray-Ban产品。消费者对眼镜内置的扬声器和摄像头表现出浓厚兴趣，展现了产品的吸引力。合作伙伴EssilorLuxottica的首席财务官透露，Ray-Ban Meta在60%的门店中成为畅销产品，为公司销售做出重要贡献。

【AiBase提要:】 📈 Ray-Ban Meta智能眼镜在60%的Ray-Ban门店中成为销量冠军。 🛠️ 尽管缺乏AI功能，但扬声器和摄像头依然受到消费者青睐。 🤝 Meta决定与EssilorLuxottica延长合作关系，期待未来更多功能推出。

7、首件人形机器人创作艺术品即将在苏富比拍卖

近期苏富比拍卖行将展出人形机器人艺术家Ai-Da的作品，引发了人们对人工智能与艺术结合的新讨论。这次拍卖将开启新的艺术创作趋势，激发了对当代艺术的思考，展示了科技与艺术的融合之美。

【AiBase提要:】 🎨 苏富比将在10月31日首次拍卖人形机器人Ai-Da的艺术作品，估价在12万至18万美元之间。 🤖 Ai-Da通过摄像头、AI算法和机器人手臂创作，成为第一位人形机器人艺术家。 💰 拍卖收益将用于支持Ai-Da项目，推动机器人艺术创作的持续发展。

8、华尔街日报和纽约邮报联合起诉 Perplexity AI 大量盗用内容

这篇文章报道了华尔街日报和纽约邮报联合起诉人工智能公司Perplexity AI涉嫌大规模盗用版权内容的事件。涉及到知识产权侵权和AI生成内容的合法性问题，引发了业界的关注和讨论。

【AiBase提要:】 📄 新闻集团联合起诉Perplexity AI，指控其大量盗用版权内容。 ⚖️ 诉讼要求Perplexity停止使用新闻文章，并销毁相关数据库。 🤖 Perplexity AI自称为AI问答引擎，但此前已因内容侵权遭到多次指控。

9、库克:苹果在AI领域不急于抢先，但注重产品完善度

苹果CEO蒂姆·库克表示，虽然苹果在AI领域并非第一，但公司更注重为用户带来最佳体验，而不是争夺市场的先行者地位。库克强调产品完善度的重要性，认为推出真正卓越的产品比抢先上市更重要。他分享了个人使用AI带来的工作效率提升，预计Apple Intelligence将在未来为用户带来深远影响。

【AiBase提要:】 🍎 苹果注重用户体验，不追求市场先行 🔝 产品完善度比市场抢先更重要 🚀 Apple Intelligence将深刻影响用户体验

10、垂类大模型再现并购:OPPO收购波形智能

本文报道了OPPO收购杭州波形智能科技有限公司的消息，创始人姜昱辰将入职OPPO。波形智能产品仍在正常运营，但在发布Weaver2.0版本不到三个月后即被收购。这次收购反映了垂类大模型公司面临的发展困境，也印证了大厂对AI人才的渴求趋势。

【AiBase提要:】 🔍 OPPO收购波形智能，创始人姜昱辰将加入OPPO。 💼 波形智能产品仍在正常运营，但在发布新版本后不久即被收购。 💡 垂类大模型公司面临发展困境，大厂对AI人才的渴求趋势愈发明显。

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