微信好友达上限后能看到删除你的人 腾讯客服：灰度测试中

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:近日，微信用户发现了一个新功能:当微信好友数量达到上限时，系统会自动提示用户查找并删除那些已经将自己删除的好友。腾讯客服对此进行了解释，称这一提醒功能的出现是因为用户的通讯录联系人数量已经达到了上限。为了避免用户在添加新好友时因超过添加次数限制而无法成功，系统会根据一定的逻辑展示部分通讯录好友，用户可以选择删除一些联系人，以便继续添加新的好友。

腾讯客服还指出，微信目前不支持查看已被对方删除的联系人信息。系统展示的弹窗提醒，是基于特定逻辑的部分通讯录好友列表，主要是为了帮助用户判断是否需要删除某些联系人。用户可以根据这个列表选择删除一些联系人，以便添加新的好友。

此外，腾讯客服表示，这项功能目前正处于灰度测试阶段。如果用户的联系人数量已经达到上限，他们可以手动在通讯录中删除一些不常联系的联系人，以便添加新的好友。

据悉，微信目前最多可以添加10000个好友，包括公众号在内，但不包括群聊和企业微信联系人。微信官方表示，虽然这个上限是可以突破的，但突破的数量不会太多。这项正在灰度测试中的新功能，让用户在达到好友上限后，能够更容易地识别并删除那些已经将自己删除的联系人。

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