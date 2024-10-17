OPPO一加全面适配支付宝“碰一下” 47款超1亿手机“解锁手机一碰即付”

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:10月17日，ColorOS 15系统在2024 OPPO开发者大会上正式发布。ColorOS 15系统特别优化AI体验和流畅体验，其中也强化了对国民级支付的优化支持:使用支付宝“碰一下”“解锁手机一碰即付”，响应速度更快、更安全。据现场透露，双方深入合作优化软硬件，截至10月，经优化后的机型从6月的22款增至47款，市场保有量超过1亿部。

OPPO一加47款机型完成优化支持 “解锁一碰即支付”

支付宝移动技术专家唯敬在上述论坛演讲时透露，ColorOS 15通过三层流畅体系，全方位保障了用户的流畅体验，与支付宝合作优化碰一下体验，打造流畅体验标杆。

据悉，通过系统、硬件的持续优化，更好适配“碰一下”的OPPO、一加手机机型已经增加到47款，市场保有量超过1亿部，涵盖OPPO的Find X 系列 、Find N系列 、Reno系列机型，一加的数字系列、 Ace 系列机型。通过优化，这些机型使用“碰一下”时解锁手机后一碰即可支付，不会出现弹窗、也无需多点一步。响应更迅速、更安全。

此前，支付宝与OPPO展开了深入合作。2024年1月11日，支付宝与 OPPO 成立联合创新实验室，双方围绕服务生态、安全能力、AI探索和创新支付体验优化等领域展开合作，为用户打造安全可靠的产品和服务。

适配支付宝“碰一下”成为手机行业标准

移动支付在国内手机用户的高频主流应用场景之一，针对移动支付的优化得到了手机厂商和支付公司的通力合作。

今年7月，支付宝在扫码支付的基础上进一步提升支付体验，推出“碰一下”:具备“近场通信”功能的手机可以在解锁手机后，无需打开支付软件或展示付款码，直接碰一下商家设备，即可完成支付。简称“解锁手机一碰即付”。

小米在7月发布MIX折叠屏系列新机时已完美支持“碰一下”。小米CMO许斐表示，该机型使用支付宝“碰一下”比苹果手机更快。

适配支付宝“碰一下”成为国内主流手机厂商新机出厂标准。9月6日，在2024Inclusion·外滩大会上，OPPO、华为等专家表示，“碰一下”将成为未来的移动交互新方式，OPPO等手机厂商均已将适配“碰一下”列为手机新机出厂标准。

据社交媒体用户反馈，目前国内手机用户使用“碰一下”的体验已经远远超过苹果手机，前者解锁手机后“碰一下”即可完成支付，后者受限于系统仍有卡顿。

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