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中消协：网购需理性辨识第三方测评信息 存在误导风险

2024-10-17 14:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:随着“双11”网购促销季的到来，消费者在面对繁多的促销商品时，越来越倾向于参考“第三方测评”账号的意见来辅助购物决策。然而，中消协提醒消费者，虽然第三方测评可以提供购物参考，但也存在误导消费者的风险，需要消费者理性看待。

“第三方测评”通常指未经国家认证的组织或个人，他们通过自身测试、体验或引用专业检测结果等方式，对商品的各个方面进行比较，并通过自媒体平台发布。但中消协指出，一些第三方测评账号的口碑和信用不佳，对同一款商品的评价可能截然不同，发布的信息也可能非原创，科学性和可信度存疑。

网购，电商

中消协建议消费者，在浏览测评信息时，对于评论意见多、推销倾向明显的内容，应进行查证并保持警惕。对于涉嫌误导欺骗的行为，消费者应保留证据并进行投诉举报。同时，消费者应关注测评方法的科学性和信息披露的透明度，对测评结果进行综合比较。

此外，中消协也警告消费者，一些主播和博主可能以科普分享为名，实则进行营销带货。他们可能使用情绪化和引导性的标题、口号来吸引消费者，但这些内容可能缺乏客观性和公正性。

中消协敦促各第三方测评营销主体恪守公平诚信原则，提供真实有效的消费参考信息，并建议网购平台完善检验检测报告的适用和查验规则，以保护消费者权益，促进放心消费。

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