AI日报：特斯拉无人驾驶出租Cybercab惊艳亮相；Kimi探索版开启内测；智谱AI搜索重磅升级

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1、特斯拉推出Cybercab、Robovan车型:无油门、方向盘 售价低于3万

特斯拉在“WE， ROBOT”发布会上推出了令人惊艳的Cybercab和Robovan车型，标志着无人驾驶出租车的新时代。马斯克强调了这些车型的创新设计和未来潜力，以及自动驾驶技术的安全性和便利性。

【AiBase提要:】 🚗 Cybercab被命名为Cybercab，取消了方向盘和踏板设计，预计售价在30000美元以内，运营成本每英里约0.1美元，安全性比人类驾驶高出约10倍。 🚐 Robovan是一款多功能货运车型，可搭载多达20名乘客，也可用于货物运输，设计未来感强烈。 💡 自动驾驶技术将比人类驾驶更安全，依赖于强大的算力支持，为乘客提供愉快、安全的出行体验。

2、特斯拉展示新款人形机器人 Optimus

特斯拉在 Cybercab 活动上展示了最新的人形机器人 Optimus，可以执行日常任务和提供服务。特斯拉首席执行官马斯克表示，Optimus 将彻底改变文明，带来潜在经济产出提升。

【AiBase提要:】 🤖 Optimus 可执行日常任务，如拿包裹、给植物浇水等。 💡 马斯克称 Optimus 成本为20，000至30，000美元，预计将是有史以来最伟大的产品。 🚀 Optimus 将在今年年底开始执行有用任务，可能在明年年底对外销售。

3、超强推理能力!Kimi探索版开启内测:解决复杂搜索问题

我对Kimi探索版的内测功能印象深刻。通过输入"/"触发新功能选项，Kimi探索版在搜索问题时展现出强大的推理和搜索能力，每次搜索可精读500个页面。虽然每个账号每天只能使用5次，但搜索结果非常详尽。

【AiBase提要:】 🔍 Kimi探索版内测功能让用户通过输入"/"触发新功能选项，解决复杂搜索问题。 💡 Kimi探索版搜索量是普通版的10倍，具有强大的智力和推理能力，尤其在数学、编程等领域表现突出。 🔮 Kimi探索版通过深度搜索和推理给出答案，如分析高校专业申请情况、推测人物关系、计算生日相差天数。

4、快手、北大联手开源视频生成模型Pyramid-Flow

Pyramid-Flow是一款超高清视频生成模型，由快手、北京大学和北京邮电大学研究团队联合开源。该模型能够生成10秒、1280x768分辨率、24帧的视频，质量出色。采用金字塔流匹配技术，在不同分辨率和噪声水平间插值，提高计算效率。用户普遍对其视频生成效果给予高度评价。

【AiBase提要:】 🌟 可生成768p分辨率、24帧每秒、时长10秒的视频，支持图像到视频的生成。 💡 使用流匹配方式插值，提高计算效率。 🚀 在多平台表现优异，用户对视频生成效果满意。 详情链接:https://huggingface.co/rain1011/pyramid-flow-sd3

5、智谱AI搜索重磅升级:思维链+深度阅读，开启信息检索新纪元

智谱科技推出基于思维链的AI搜索工具，引发广泛关注。工具整合深度阅读和多步推理能力，与其他AI工具联动，提供前所未有的搜索体验。解决了常见的AI搜索幻觉问题，能对搜索结果进行复杂总结，节省用户时间成本。展现出强大的信息整合和分析能力，支持多级推理的思维链。

【AiBase提要:】 🔍 工具整合深度阅读和多步推理能力，提供前所未有的搜索体验。 🧠 解决了常见的AI搜索幻觉问题，能对搜索结果进行复杂总结，节省用户时间成本。 💡 展现出强大的信息整合和分析能力，支持多级推理的思维链。

6、AI音乐再升级:Suno推出精细化编辑功能，让创作更自由

Suno近日推出重大更新，允许用户精确替换歌曲特定部分，提升创作自由度。新功能包括精确编辑、多元化替换、智能生成、无缝衔接等。更新反映了AI音乐创作工具向个性化、精细化发展，为创作者提供更大创作空间。

【AiBase提要:】 🎶 精确编辑: 用户可选择10-30秒歌曲片段替换，控制每个细节。 🎸 多元化替换: 可替换歌词、鼓点、吉他solo，提供更多创新可能性。 🎵 智能生成: 每次替换生成两个版本供选择，保证更多选择空间。

7、智谱AI视频通话API“GLM-4-Plus-VideoCall”开放申请

智谱AI推出的GLM-4-Plus-VideoCall视频通话API开放申请，将推动人机交互革新，提供跨模态能力，为用户带来全新体验。智谱科技免费提供GLM-4-Flash和1亿tokens免费额度，同时提供最高1折的API折扣，以降低成本。模型微调功能满足不同用户需求。

【AiBase提要:】 ✨ GLM-4-Plus-VideoCall视频通话API开放申请，将推动人机交互革新，提供跨模态能力。 🚀 智谱科技免费提供GLM-4-Flash和1亿tokens免费额度，同时提供最高1折的API折扣，降低成本。 🔧 智谱科技提供模型微调功能，满足不同用户需求。

8、AMD发布全新AI芯片，Ryzen AI PRO300的AI性能提高三倍

AMD在旧金山活动中发布了跨Ryzen、Instinct和Epyc品牌的AI融合芯片，为新一代AI计算注入活力。Lisa Su强调开放技术，提升个人生产力，改善协作体验。新推出的Ryzen AI PRO PC支持C o P i lo t+，电池续航长达23小时。

【AiBase提要:】 💥 AMD发布跨品牌AI芯片，推动新一代AI计算。 🔋 Ryzen AI PRO300系列处理器提供高达23小时的电池续航。 🚀 Instinct MI325X加速器和第五代Epyc CPU为数据中心带来新动力。

9、DeepMind推新基准Michelangelo:揭示长上下文 LLM推理缺陷

最近，谷歌 DeepMind 的研究人员推出了名为 Michelangelo 的新基准，旨在评估长上下文推能力。研究结果表明，现有模型在处理复杂推理任务时存在显著性能下降，需要进一步研究和提高推理能力。

【AiBase提要:】 🔍 长上下文 LLM 的新基准 Michelangelo 旨在评估模型的推理能力。 🧩 研究表明现有模型在处理复杂推理任务时存在显著性能下降。 📈 研究人员计划扩展评估项目，以促进模型推理能力的进一步研究。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2409.12640

10、英特尔推出全新 Core Ultra200S 系列处理器，AI PC 新时代开启!

作为英特尔最新推出的处理器系列，Core Ultra200S 系列处理器引领着桌面 AI PC 的新时代。这款处理器不仅提供极致性能，还融合了神经处理单元（NPU）和 Xe GPU 技术，为用户带来更强大的性能支持和 AI 功能。同时，功耗降低、系统功耗减少、安全性加强等特点使其成为游戏玩家和内容创作者的理想选择。

【AiBase提要:】 🌟 Core Ultra200S 系列处理器首度引入神经处理单元（NPU），提升 AI 性能。 ⚡ 日常使用中功耗降低58%，游戏时系统功耗减少165W。 🛡️ 加强的数据安全性和超频功能，满足发烧友的各种需求。

11、Numeric获2800万美元A轮融资，利用人工智能实现会计自动化

在企业财务管理领域，Numeric公司利用人工智能技术实现会计自动化，获得2800万美元A轮融资，预示着传统会计工作将迎来重大变革。该公司通过AI技术大幅缩短月度账簿结算时间，受到投资者和知名公司青睐，业绩增长迅速。Numeric的成功代表着整个行业向智能化、自动化转型的趋势。

【AiBase提要:】 🚀 Numeric公司获得2800万美元A轮融资，展示投资者对AI在财务领域的信心。 💡 Numeric通过AI技术大幅缩短月度账簿结算时间，提高效率并减少错误。 💼 Numeric的成功预示着整个财务管理行业向智能化、自动化转型的趋势。

12、OpenAI财务危机:到2026年亏损或将达140亿美元

OpenAI制定了激进的增长战略，预计到2029年收入将达到1000亿美元，但在此之前不会盈利。然而，到2026年，亏损可能会增加两倍，达到140亿美元。公司依赖ChatGPT作为主要收入来源，计划推出新产品以增加收入。人员成本预计大幅增加，但数据成本预期下降。

【AiBase提要:】 💰 OpenAI预计到2029年收入将达到1000亿美元，但在此之前不会盈利，亏损将在2026年达到140亿美元。 📈 ChatGPT是主要收入来源，预计到2029年其价格将翻倍，新产品如视频生成有望到2025年底超越API销售。 👥 人员成本预计将从2024年的7亿美元增至2025年的20亿美元，而数据成本则预期下降。

13、Rhymes AI发布首款开源多模态AI模型Aria

Rhymes AI最近推出了全球首个开源的多模态混合专家AI模型Aria，性能超越了许多知名AI模型。他们与AMD合作，优化模型性能，并推出支持多种功能的BeaGo搜索应用。

【AiBase提要:】 🌟 Aria是全球首个开源的多模态混合专家AI模型。 💡 Aria在处理文本、图像和视频等多种输入时表现出色，超越了许多同行模型。 🤝 Rhymes AI与AMD合作，优化模型性能，并推出支持多种功能的BeaGo搜索应用。

14、OpenAI 大洗牌:元老级人物离职，o1推理模型新掌门上任!

OpenAI近期持续遭遇人才流失，引发关注。尽管人才离职，但新任负责人的加入展现公司应对挑战的策略。人才流动或许为公司带来新机遇，同时也是发展必然。关键在于平衡影响，吸引培养顶尖人才，保持创新环境和团队稳定。

【AiBase提要:】 🔍 OpenAI遭遇持续人才流失，引发关注。 🔄 新任负责人加入展现公司应对挑战的策略。 💡 人才流动或许为公司带来新机遇，同时也是发展必然。

15、AI逆向绘画技术Inverse Painting惊艳登场

华盛顿大学研究团队推出的逆向绘画项目结合科技与艺术，开创了新的艺术创作可能性。该技术利用独特的扩散模型逆绘画方法，模拟人类艺术家的创作过程，引发了广泛关注。

【AiBase提要:】 🎨 创新技术结合科技与艺术，展示完整绘画过程，开拓艺术创作新领域。 🖌️ 核心技术包括扩散模型逆绘画方法，模拟真实艺术家的绘画技巧和风格。 🤖 研究团队中有两位华人学者，专注于图像和视频生成技术，项目在社交平台引发热烈讨论。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/inverse-painting

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