腾讯应用宝正式推出车载版 将在吉利星愿车型搭载上线

9月27日，在吉利星愿“无界空间”首发的发布会上，腾讯应用宝宣布正式推出应用宝车载版，为广大的车载用户提供海量应用。同时，应用宝也和吉利达成战略合作，吉利将会在吉利星愿车型全面搭载应用宝车载版。这是应用宝首次跟车企进行战略合作，后续双方会进一步深度合作，共同助力智能座驾生态系统的发展。

据了解，此次吉利星愿车型将在10月搭载应用宝车载版，用户上车后打开“无界空间”，就能在屏幕看到应用宝车载版，点击后便可直接进入，选择自己想要的应用，点击下载后安装即可使用，所有应用均是安装在云端，不占本地内存。

在发布会上，腾讯应用宝研发总监于子元指出，当前车载应用服务面临两大核心挑战:内容应用覆盖不全面以及应用更新速度缓慢。为应对这些问题，应用宝车载版通过与车企的紧密合作，为车载环境量身定制了一站式的应用生态解决方案，旨在为用户提供高品质的车载应用服务。

（应用宝研发总监于子元介绍应用宝车载版）

一方面，应用宝车载版基于自身平台海量应用的优势，可以为广大汽车企业车机场景提供批量化应用内容的解决方案。应用宝可以将众多实用、易用的移动应用推荐给广大座舱车机用户，让用户在座舱内也能尽享移动应用生态。

另一方面，应用宝车载版也会极大地改善车载应用更新缓慢的问题。应用宝链接众多开发者，通过云服务实时同步应用更新，确保车载系统能够及时接收到应用的最新版本，并能够自动检查更新。

在安全层面，针对汽车场景的体验差异，应用宝车载版不仅会全面接入汽车本身的应用安全体系，而且特别上线了语音交互功能，用户可以通过语音命令控制应用，减少驾驶过程中的手动操作，以提高行车安全。

吉利汽车中央研究院系统架构总工程师余超表示，与应用宝的紧密合作显著丰富了车载应用生态。我们不仅迅速获得了大量应用，还通过深度技术合作，在用户体验上实现了重大优化。展望未来，双方将继续深化合作，为吉利车主带来更优质的应用服务体验。

“目前应用宝车载版也还处于起步阶段，此次跟吉利无界空间的合作，让我们也深度了解了车载场景的用户需求。后续我们将通过跨端技术能力升级，将移动应用定制化到车载场景中，未来开发者只需要在应用宝上传移动端应用，即可覆盖到车载、PC等更多场景中”。于子元表示。

事实上，随着智能汽车的飞速发展，尤其是中国智能座驾的崛起，用户对车载应用有着巨大的需求。根据亿欧智库数据显示，预计到2025年，中国的智能汽车渗透率将达到82%，数量将达到2800万辆。这意味着车载应用未来会有越来越多的用户以及巨大的商业化空间。

应用宝作为国内头部第三方应用市场，近年来一直在尝试跨端生态的发展。去年4月，应用宝跟英特尔正式合作，推出应用宝电脑版，用户在PC上即可体验移动应用生态，实现了PC和移动的无缝切换，弥补了PC应用生态的不足。

今年5月，应用宝正式举办了跨端生态发布会，宣布与 Microsoft Store 达成合作，双方会共同合作实现腾讯应用宝移动内容在 Microsoft Store 专区上架，同时 Windows 用户可以无缝在 Windows 平台下载安装移动应用，并享受移动应用的原生体验。

于子元表示，跨端融合发展是应用宝未来重要的发展方向，未来应用宝车载版将继续围绕用户体验和技术能力进行创新和提升，同时也希望通过和广大车企、应用开发者和技术供应商的开放合作，共享资源和技术，推动更多移动应用生态向汽车场景的移植，共同打造一个健康、繁荣的车载生态系统。

据悉，应用宝车载版除了将在吉利星愿车型上首次亮相，后续也会在更多车型上推出。此外，应用宝也正与多家汽车制造商积极洽谈合作，致力于将车载版服务带给更多智能汽车用户，让不同品牌的智能汽车驾驶者都能享受到应用宝带来的便捷体验。

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