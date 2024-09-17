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苹果推送iOS18正式版 新增防晕车功能

2024-09-17 09:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:苹果公司今天发布了面向 iPhone 和 iPad 设备的 iOS/iPadOS18系统更新。

在兼容性方面，iOS18正式版支持从第二代 iPhone SE 开始的24款设备，包括最新的 iPhone16系列，后者出厂时已预装了 iOS18。用户在升级到 iOS18后，将能够更加个性化地定制他们的 iPhone，包括以新的方式排列主屏幕、锁屏和控制中心。

，iOS18还允许用户根据壁纸颜色调整图标颜色，从而创建独特的个性化桌面。

苹果、 iOS 18、Apple Intelligence

iOS18正式版特别新增了“车辆运动提示”功能，旨在帮助乘车时使用手机的用户减少晕车现象，从而有效缓解晕动症。

这项新功能通过在屏幕边缘显示动画点，代表车辆运动的变化，以减少感官冲突，同时确保不会干扰到用户的主要显示内容。iPhone 的内置传感器能够识别用户是否处于移动的车辆中，并据此提供相应的反馈。用户可以在 iPhone 的设置中将此功能设置为自动显示，或者手动进行开启和关闭。

为了启用“车辆运动提示”功能，用户需要进入手机设置，选择辅助功能，点击动态效果，然后打开显示车辆运动提示选项。这一更新标志着苹果公司在提升用户体验方面的持续努力，特别是在移动设备使用舒适性方面。

此外，iOS18还引入了 Apple Intelligence，这是一套深度集成的 AI 功能，将在 Beta 测试的后期推出，包括改进写作、图像和表情符号生成等功能。然而，iOS18中最受瞩目的 Apple Intelligence 功能在国行 iPhone 上暂时不可用。

苹果公司表示，Apple Intelligence 功能的中文、法语、日语和西班牙语版本预计将在明年推出。

Apple Intelligence 预计将在10月份的 iOS/iPadOS18.1正式版更新中首次亮相，初期将仅对美国用户开放。

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