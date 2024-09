苹果推送iOS18正式版 新增防晕车功能

Copilot in Excel是微软推出的一款集成在Excel中的智能助手,它通过自然语言处理和机器学习技术,帮助用户更高效地分析和理解数据。Copilot in Excel的主要优点包括简化数据格式化、自动化重复性任务、提供公式建议、执行条件格式化、进行数据分析和可视化等。它支持Python编程语言,使得用户无需具备专业的编程技能,也能进行高级数据分析。Copilot in Excel的推出,标志着数据分析和决策支持工具的重大进步,它将数据分析的门槛降低,使得更多非技术背景的用户也能轻松地从数据中获取洞见。